2018-02-25 07:10:00.0

Multimedia-Special Eine Stadt in Trümmern: Die Augsburger Bombennacht 1944

Vor 74 Jahren zerstörten britische und amerikanische Bomber weite Teile der Augsburger Innenstadt. Wir erinnern in einer ungewöhnlichen Multimedia-Reportage an dieses Ereignis.

"Auf einen Schlag hin war die Hölle los. (...) In ca. 10 bis 15 Minuten war die Altstadt ein Flammenmeer." So heißt es in einem Bericht, den die Männer der Turmwache, oben auf St. Ulrich, verfassten an jenem 25. Februar 1944. 74 Jahre ist es jetzt her, dass hunderte britische, amerikanische und kanadische Flugzeuge in drei Angriffswellen Augsburg anflogen und zehntausende Bomben auf die Stadt abwarfen.

Die "Augsburger Bombennacht" war der schwerste Angriff, den die Stadt im Zweiten Weltkrieg ertragen musste. Über 800 Menschen fanden in Bombenhagel und Feuer den Tod, Zehntausende wurden obdachlos.

Zum 74. Mal jährt sich dieser Angriff nun. Aus diesem Anlass zeichnen wir die Ereignisse in einer ungewöhnlichen Multimedia-Reportage nach. Unsere Redakteure haben dazu in alten Archiven gesucht und Dokumente jener dunklen Tage ans Tageslicht geholt.

Zeitzeugen erzählen im Video

Wir zeigen in Bildern und Filmen das historische Augsburg vor der Zerstörung und direkt nach dem Angriff. Wir haben Zeitzeugen vor die Kamera geholt, dazu war ein Videoteam in einem Luftschutzbunker in der Fuggerei unterwegs. Historiker ordnen die Geschehnisse in unserer Multimedia-Reportage ein, dazu finden Sie Zahlen und Fakten zu den Angriffen auf Augsburg.

Dass uns das Erbe der Bombennacht bis heute belastet, zeigen weitere Bilder und Texte eindrucksvoll. Daneben erfahren Sie mehr über die "Operation Margin", einen Luftangriff auf Augsburg, der für die britischen Bomberbesatzungen verheerend endete - und dennoch bis heute in Großbritannien als "Augsburg Raid" gefeiert wird.

Die Multimedia-Reportage zum 74. Jahrestag finden Sie unter www.augsburger-bombennacht.de