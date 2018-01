2018-01-28 11:54:00.0

Augsburg Eine gefährliche Puppe

Die Bundesnetzagentur zeigt in einer Ausstellung Produkte, die auch zur Spionage dienen. Von Julia Klingauf

Es klingt wie in einem James-Bond-Film, wenn von Spionagepuppen und verbotenen Drohnen die Rede ist. Zwar ohne den beliebten Agenten, aber dafür auch vollkommen ungefährlich können Interessierte solche und weitere Gegenstände im Februar in Augsburg besichtigen: Es findet eine Ausstellung zur Marktüberwachung der Bundesnetzagentur statt.

Die Agentur ist eine Behörde im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Ihre zentrale Aufgabe ist es, den Wettbewerb in den Märkten Energie, Telekommunikation, Post und Eisenbahn zu fördern. Außerdem überwacht sie das Angebot an elektrischen und elektronischen Geräten, um Verbraucher vor gefährlichen Produkten zu schützen. Das wäre zum Beispiel eine elektrische Haarbürste, die sich im Betrieb auf über 200 Grad erhitzt. Oft sind es Geräte, die zu hohe Sendeleistungen oder nicht zulässige Frequenzen nutzen, wie ein Radiowecker, der den Flugfunk stört.

460.000 Produkte aus dem Verkehr gezogen

Auf dem deutschen und europäischen Markt dürfen Produkte nur angeboten werden, wenn sie den europäischen Richtlinien entsprechen. Das kontrolliert die Bundesnetzagentur. Rund 460000 Produkte wurde so vergangenes Jahr aus dem Verkehr gezogen. Auch im Bereich Datenschutz kann es mit einigen Gegenständen zu Problemen kommen. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Spionagepuppe „Cayla“. In ihr sind ein Mikrofon und eine Kamera eingebaut, die sich mit dem Internet verbinden. Da die Funkverbindung nicht ausreichend geschützt ist, ist es für Dritte nicht schwer, mitzuhören.

Andere Produkte, in die verbotene Spionage-Kameras eingebaut werden, sind zum Beispiel Rauchmelder, Uhren, Lampen, oder auch ein Teddybär, der wie „Cayla“ in der Wanderausstellung zu sehen sein wird.

Ausstellung Insgesamt 23 gefährliche Produkte zeigt die Bundesnetzagentur bei freiem Eintritt von Montag, 5., bis Freitag, 9. Februar, an ihrem Standort in Augsburg, Morellstraße 33, jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr. Neben den Produkten gibt es auch genauere Informationen über die Aufgaben in der Marktüberwachung.