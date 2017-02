2017-02-04 08:05:00.0

Fahrradunfall in Augsburg Eine junge Frau stirbt, ein Mann muss damit leben

Im Sommer 2015 wird die 19-jährige Chiara mit ihrem Rad in Augsburg von einem Lastwagen überrollt. Jetzt spricht der Fahrer darüber, wie ihn der Unfall aus der Bahn warf. Von Jörg Heinzle

Er hat so oft dabei geholfen, das Leben von Menschen zu retten. Peter F., 54, ist seit vielen Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Als Feuerwehrmann hat er schon schlimme Unfälle gesehen und dabei Schwerverletzte gerettet. Doch dann kommt der 30. Juni 2015. Ein schöner Sommertag, bestes Badewetter. Peter F., der bei einer Baufirma arbeitet, biegt gegen 15 Uhr nachmittags mit einem Lastwagen an einer Kreuzung in Haunstetten rechts ab. Sein tonnenschweres Fahrzeug erfasst eine junge Radfahrerin. Sie wird so schwer verletzt, dass sie stirbt. Mit 19 Jahren.

Die junge Frau, sie heißt Chiara, hat gerade ihre erste eigene Wohnung bezogen. Sie hat schwierige Zeiten hinter sich, war zeitweise in die Drogenszene abgerutscht. Als der Unfall passiert, ist sie dabei, ihr Leben neu zu ordnen. Sie treibt jetzt Sport und trainiert für einen Triathlon. Sie hat sich beim Militär beworben und die Chance, Hubschrauberpilotin zu werden. Ein Leben geht an diesem Tag viel zu früh zu Ende.

Wie ein Albtraum

Für Peter F. muss das Leben danach weitergehen. Aber es ist ein anderes Leben. Der Lastwagenfahrer muss damit klarkommen, das er verwickelt ist in den Tod einer jungen Frau. Gegenüber unserer Zeitung sagt Peter F. jetzt, es fühle sich an wie ein Albtraum, aus dem man nicht aufwacht. Er sagt, sein Leben werde seither Tag und Nacht begleitet von Angst und Trauer, von den Erinnerungen an den Unfall. Von den Bildern des Geschehens und den Gedanken an Eltern, die ihre Tochter verloren haben.

Peter F. ist selbst Familienvater. Er sagt, er habe von Anfang an das Gefühl gehabt, sich bei der Mutter melden zu müssen. Erst vor Kurzem äußerte die trauernde Mutter in einem Interview mit unserer Zeitung ihre Enttäuschung darüber, dass sie nach dem Unfall nichts von dem Lastwagenfahrer und der betroffenen Firma gehört habe. In seinem Umfeld hatte man Peter F. aber dringend davon abgeraten, persönlichen Kontakt aufzunehmen. In erster Linie aus rechtlichen Gründen. Daran hatte er sich gehalten.

Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken

Nach dem Unfall hatte die Polizei ermittelt, auch ein Gutachter wurde eingeschaltet. Das Amtsgericht verhängte später gegen den Laster-Fahrer auf schriftlichem Weg per Strafbefehl eine Geldstrafe von 4950 Euro. Nach Ansicht von Staatsanwaltschaft und Gericht sah der Lastwagenfahrer die Radfahrerin nicht, als er von der Landsberger Straße nach rechts in die Inninger Straße abbiegen wollte. Die 19-Jährige fuhr geradeaus. Die Ampel an der Kreuzung zeigte für beide Grün. Die Radfahrerin habe sich zwar im sogenannten „toten Winkel“ befunden, der über die Rückspiegel nicht zu sehen war, so die Staatsanwaltschaft. Dennoch erkannte die Behörde eine Schuld des Fahrers.

Allerdings keine gravierende Schuld: Denn die Geldstrafe liegt im unteren Bereich des Strafrahmens. Möglich wären bei fahrlässiger Tötung sogar Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Auch ein Fahrverbot wurde nicht verhängt. Peter F. hatte gegen den Strafbefehl dennoch Einspruch eingelegt. Er wollte, dass es zu einem Prozess kommt. Er hatte sich erhofft, es würden ungeklärte Fragen vor Gericht geklärt. Fragen, die er sich seit dem Tag des Unfalls immer wieder stellt. „Damit wären gewiss auch schmerzhafte, traurige und emotionale Momente verbunden gewesen, aber auch vielleicht mehr Klarheit“, meint er.

Doch der psychische Druck sei für ihn zu groß geworden. Berichte über die anstehende Gerichtsverhandlung hatten sich rasend schnell im Internet verbreitet. Fremde Menschen beschimpften ihn in den sozialen Netzwerken. Er wurde beleidigt und unter anderem als „Mörder“ bezeichnet. Peter F. spricht von einer „kaum mehr zu ertragenden Last“. Er zog den Einspruch zurück und akzeptierte die Strafe.

Die Familie hilft Peter F.

Peter F. bekommt seit dem Unfall intensive psychologische Hilfe und wird durch die Traumahilfe betreut. Für diese Unterstützung sei er sehr dankbar, sagt er. „Eine große Stütze sind auch meine Ehefrau und meine beiden Kinder sowie die wenigen Verwandten und Freunde, die meine Situation aushalten“, sagt der Lastwagenfahrer. Nur so lasse sich „langsam der Alltag wieder meistern“. Er bedauert es, dass vieles nun ungeklärt bleibt, weil es keinen Strafprozess mehr geben wird.

Auch der Gutachter war zum Ergebnis gekommen, dass sich Chiara im sogenannten „toten Winkel“ befunden hat. Peter F. sagt, er sei langsam, mit 17 Stundenkilometern, um die Kurve gefahren. Der Gutachter gab aber an, dass Lkw-Fahrer nur mit einem Tempo von maximal fünf Stundenkilometern, Schritt für Schritt, abbiegen sollten. Peter F., ein erfahrener Lkw-Fahrer, bezweifelt aber, dass das in Praxis mit einem voll beladenem Laster möglich ist. Er ist noch immer überzeugt, der Unfall sei für ihn als Fahrer leider „unvermeidbar“ gewesen.

Und er wünscht sich ein Nachdenken darüber, ob die Ampelschaltungen an Kreuzungen nicht geändert werden sollten – so dass Radfahrer und abbiegende Fahrzeuge nicht gleichzeitig Grün haben. Er meint auch, dass man Kopfhörer, wie sie die Radlerin getragen habe, während der Fahrt verbieten müsste. Peter F. sagt, den Angehörigen der jungen Frau gelte sein „tiefstes Mitgefühl“. Vielleicht, so denkt er, komme irgendwann der Zeitpunkt einer persönlichen Begegnung.