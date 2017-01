2017-01-17 17:36:12.0

Eisrettung Eingebrochen im Eis: Feuerwehr gibt Tipps

Auch bei kalten Temperaturen trägt so manche Eisfläche keinen Menschen. Die Augsburger Feuerwehr hat nun auf dem Kuhsee den Ernstfall geübt - und gibt Tipps. Von Sascha Gorhau

Lebensgefährlicher Leichtsinn: Weiher und Seen sind momentan von einer Eisschicht überzogen und laden Groß und Klein zu einem Ausflug aufs Eis ein. Doch Vorsicht: Es gibt keine Garantie, dass das zugefrorene Wasser nicht bricht.

Friedhelm Bechtel von der Feuerwehr Augsburg rät, dass die Eisschicht mindestens zehn, besser 15 Zentimeter betragen solle, damit Menschen sie betreten können.

ANZEIGE

Das ist bei einem Eis-Einbruch zu tun 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Laut um Hilfe rufen.

Laut um Hilfe rufen.

In jedem Fall vermeiden, dass man unter das Eis gerät.

In jedem Fall vermeiden, dass man unter das Eis gerät.

So wenig wie möglich bewegen, um so wenig Körpertemperatur zu verlieren als nötig ist.

So wenig wie möglich bewegen, um so wenig Körpertemperatur zu verlieren als nötig ist.

Sofort Hilfe holen über die Notrufnummer 112.

Sofort Hilfe holen über die Notrufnummer 112.

Die eingebrochene Person beruhigen und auf keinen Fall zu ihr hinstürmen, sondern auf dem Bauch zu ihr robben.

Die eingebrochene Person beruhigen und auf keinen Fall zu ihr hinstürmen, sondern auf dem Bauch zu ihr robben.

Nie Hand oder Fuß reichen, sondern mit Hilfsmitteln wie Rettungsring, Leitern (teilweise an Seen am Uferbereich vorhanden), Ästen, Abschleppseil oder ähnlichem, die eingebrochene Person absichern.

Nie Hand oder Fuß reichen, sondern mit Hilfsmitteln wie Rettungsring, Leitern (teilweise an Seen am Uferbereich vorhanden), Ästen, Abschleppseil oder ähnlichem, die eingebrochene Person absichern.

Nur ins eisige Wasser springen, wenn man selbst über eine dritte Personen mit einem Seil gesichert sind.

Nur ins eisige Wasser springen, wenn man selbst über eine dritte Personen mit einem Seil gesichert sind.

Den Verunfallten an Land und in stabile Seitenlage bringen sowie vor Kälte schützen bis der Rettungsdienst eintrifft.

Doch gerade schneebedeckte Seen und Weiher stellen ein besonderes Risiko dar: "Wenn Schnee das Eis bedeckt, dann wächst die Dicke der Eischicht weniger schnell, als wenn kein Schnee darauf liegen würde", so Bechtel. Der Schnee habe eine isolierende Funktion und sorge dafür, dass die kalte Luft nicht ans Eis gelange. So werde es langsamer dick, als wenn kein Schnee darauf liegen würde, sagt der Feuerwehrsprecher.

Generell werden in Augsburg Eisflächen nie offiziell freigegeben. Die Stadtverwaltung oder die Wasserwacht könnten dies, tun es aber nicht, weil es unmöglich ist, eine hundertprozentige Sicherheit zu garantieren, dass das Eis in jedem Fall hält. In anderen Orten gibt es jedoch derlei Freigaben.

Dennoch müssen die Rettungskräfte stets einen Notfall einkalkulieren. Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat darum am heutigen Dienstag die Rettung einer eingebrochenen Person auf dem Eis am Kuhsee geübt. "Dort ist die Eisdicke durch Schnee aktuell relativ dünn und ein Einbrechen ist vorprogrammiert", sagt Bechtel.

Aus diesem Anlass gibt die Feuerwehr Augsburg Tipps, wie sich Betroffene verhalten, wenn sie auf einem zugefrorenen See stehen, das Eis knackt und zunehmend rissig wird. Vorab: Gehen Sie niemals alleine aufs Eis.

Im Falle des Falles:

Flach auf das Eis legen, um die die Oberfläche vergrößern

Sofort den Notruf 112 wählen und Hilfe holen

Versuchen Sie, sich ganz vorsichtig ans Ufer zu schieben

Zu spät? Schon eingebrochen? Das sind die Verhaltenstipps der Feuerwehr Augsburg:

Laut um Hilfe rufen! Unbedingt nicht in Panik geraten

Versuchen sich möglichst wenig zu bewegen

Mit Ellenbogen und/oder Fäusten versuchen, sich rauszuziehen

Nach der Rettung sofort die nasse Kleidung ausziehen

Langsam aufwärmen

Was tun, wenn jemand im Eis eingebrochen ist?

Rufen Sie den Notruf 112

Achtung! Das Eis ist brüchig, sonst wäre die Person nicht eingebrochen

Werfen Sie dem Opfer einen Ball mit Leine oder Schwimmreifen mit Leine zu

Legen Sie sich flach auf das Eis

Versuchen Sie, die Person mit einem langen Gegenstand zu erreichen und zu retten

Nutzen Sie wenn möglich Leitern oder Bretter. Sie dienen zur Oberflächenvergrößerung, damit der Retter nicht einbricht

Was tun, wenn der Hund einbricht?

Verständigen Sie die Feuerwehr über den Notruf 112

Oft können sich Hunde selber retten. Geraten Sie darum nicht in Panik und bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr

Werfen Sie dem Tier einen Schwimmreifen oder Ähnliches zu