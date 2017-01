2017-01-30 12:04:33.0

Augsburg Eisbrecher: Konzert in einer Stunde ausverkauft

Im Dezember wird die Band im Augsburger Spectrum ein Adventssingen geben. 700 Tickets waren so schnell wie noch nie. Von Miriam Zissler

Rund 700 Personen müssen sich Anfang des Jahres keine Gedanken mehr machen, was sie am 15. Dezember machen werden: Sie werden das Konzert von „Eisbrecher“ im Augsburger Spectrum besuchen. Um 10 Uhr begann am heutigen Montag der Vorverkauf in den Online-Shops der Band und des Klubs. In nur einer Stunde und fünf Minuten waren alle Karten verkauft. „Das ist Bombe“, sagte Spectrum-Chef Ufuk Aykut begeistert. Und es würden immer noch E-Mail-Anfrage und Telefonate von Fans eingehen, die gerne ein Ticket haben wollen würden. Zu spät. „Die Veranstaltungen von Silbermond, Echt oder Christina Stürmer waren auch schnell ausverkauft. Aber so schnell wie bei Eisbrecher ging es noch nie“, sagt Aykut. Am 15. Dezember findet das nächste Adventssingen der Band statt. Im vergangenen Dezember gab im Spectrum die Band um Augsburger Alexander Wesselsky bereits ein gefeiertes Konzert. Aykut: „Wir haben gerade telefoniert. Er ist selber ganz begeistert und glücklich, dass die Nachfrage so groß ist.“