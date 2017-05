2017-05-22 15:57:00.0

Augsburg Engpass in Augsburg: 200 Kinder bekommen keinen Kita-Platz

In Augsburg fehlen in diesem Jahr bis zu 200 Plätze für Kinder in Kindergärten und Krippen. Der Engpass könnte sich noch massiv verschärfen. Von Christian Mühlhause

Es ist eigentlich eine erfreuliche Entwicklung: in Augsburg leben dank Zuzug und steigender Geburtenraten immer mehr Kinder. Aber es wird eng in den Kitas. Das führt dazu, dass bis zu 150 Kindergartenkindern und 50 Krippenkindern für das neue Kindergartenjahr ab September kein Platz angeboten werden konnte. Eine Premiere. "Bislang haben wir es immer noch irgendwie hinbekommen, alle, die einen Platz benötigten, auch zu versorgen. Das klappt diesmal nicht", so Sozialreferent Stefan Kiefer. Sein Referat kümmert sich um Kitas privater Träger, beispielsweise der Kirche. Die städtischen Einrichtungen fallen in die Zuständigkeit von Bildungsreferent Hermann Köhler.

Das Problem betrifft auch Kinder für dies es besonders wichtig wäre, einen Platz zu bekommen, um sie auf die Schule vorzubereiten. "Das Problem gibt es in Oberhausen und Lechhausen", bestätigt Ulrich Wagenpfeil, Chefplaner der Stadt für Kinderbetreuung. Betroffen sind unter anderem EU-Bürger, die erst nach Deutschland gezogen sind und deren Kinder die Sprache nicht beherrschen. In den Räumen der katholischen Gemeinde St. Peter & Paul in Oberhausen konnte immerhin eine zusätzliche Gruppe für Vorschulkinder eingerichtet werden. Und das Problem könnte sich in den kommenden Jahr noch weiter verschärfen. "Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren etwa 1400 zusätzliche Kindergartenplätze brauchen und rund 700 weitere Krippenplätze", so Kiefer.

Es fehlt das Personal

Das größte Problem sind nicht Bauflächen, sondern fehlendes Personal. Zwar steigen die Absolventenzahlen, aber der Markt ist leer gefegt. Laut Kiefer gibt es in mehreren Einrichtungen freie Betreuungsplätze, weil das Personal fehlt. Die Kitas müssen den vom Freistaat vorgegebenen Betreuungsschlüssel einhalten. Eva Hermanns, Chefin der städtischen Kitas, verweist darauf, dass sich die Zahl der Mitarbeiter unter ihrer Verantwortung in den vergangenen 16 Jahren auf 700 verdoppelt hat. Sie appellierte an andere Träger: "Wenn wir uns in Augsburg gegenseitig das Personal abjagen, kämpfen alle weiter gegen den Mangel an Erziehern. Wir müsse andere Wege gehen."

Die Stadt hat einige Überlegungen vorgestellt, wie das Problem für mehrere Jahre behoben werden soll. Aktuell sind laut Kiefer 15 Kitas in Planung, darunter auch größere Einrichtungen aus dem Reese-Gelände in Kriegshaber, der Schwimmschulstraße beim Plärrer und auf dem Martini-Gelände im Textilviertel. Auch auf den Ladehöfen gibt es eine Fläche, die für eine Kita vorgesehen ist. Kiefer geht aber davon aus, dass weitere 15 Projekte realisiert werden müssen, um den Bedarf zu decken. "Wir brauchen mehr Flexibilität bei der Genehmigung", appellierte der Referent. Es könne nicht sein, dass ein Baum oder Abstandsregelungen zum Nachbarn Projekte verzögerten oder verhinderten.

Neue Impulse erhofft sich Kiefer auch von der höheren Förderung des Freistaates für Kindergartenplätze. Bisher müssen die Träger ein Drittel der Baukosten selber aufbringen. Künftig sind es nur noch 25 Prozent und auch auf Bundesebene gibt es Überlegungen, sich an der Fördersumme zu beteiligen, so dass die Träger letztlich noch 20 Prozent der Kosten aufbringen müssten.

Noch einmal Gespräche

Kurzfristig will die Stadt noch einmal mit den Trägern reden, ob diese nicht doch Plätze für die bis zu 200 nicht versorgten Kinder haben. Auch soll der Mietzuschuss für Großtagespflegen erhöht werden. Die Stadt hofft, dass sich die Zahl der Angebote in diesem Bereich dadurch erhöht. Temporär sei denkbar, die Betriebserlaubnis von Einrichtungen zu ändern und Gruppengrößen von mehr als 25 Kindern zuzulassen, wenn diese den Personalschlüssel einhalten kann, so Wagenpfeil. "Das kann aber kein längerfristige Option sein, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Kindern, die bereits betreut werden", so die Leiterin des Jugendamtes, Sabine Nölke-Schaufler.

Der Engpass könnte für die Stadt auch aus anderen Gründen problematisch werden. Seit knapp vier Jahren haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, wenn der Nachwuchs älter als ein Jahr ist. In anderen Städten gab es schon Klagen. "Wir können die Entwicklung nur abwarten", sagt Referent Köhler.