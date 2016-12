2016-12-27 12:23:00.0

Augsburg Entschärfte Fliegerbombe wird abgeholt

Mehrere Tage lang hielt der Überrest des Zweiten Weltkriegs die Stadt in Atem. Bald ist die Fliegerbombe aus der Stadt verschwunden. Von Nicole Prestle

Die Fliegerbombe, die in Augsburg am ersten Weihnachtsfeiertag von zwei Spezialisten entschärft wurde, wird wohl schon heute aus Augsburg abtransportiert. Am Fundort nahe des Jakobertors laufen derzeit die Vorbereitungen. Ein Tieflader des Technischen Hilfswerks mit einem Container ist vorgefahren.

Wie berichtet, waren am Sonntag zwar die drei Zünder entfernt worden, die Bombe ist damit entschärft. Der Sprengstoff ist aber nach wie vor da. „Entsorgt“ wird er laut Auskunft von Andreas Heil, Geschäftsführer des Kampfmittelräumdienstes, an einem geheimen Ort. Auch wie dies geschieht, erklärte er am Wochenende am Rand der Fundstelle: „Die Bombe wird zerlegt. Aber da ihr Zustand so schlecht ist, wird sie das vermutlich nicht überleben.“ Die Hülle werde vermutlich verwertet, der Sprengstoff vernichtet.

Die Koordination des Transports liegt ganz bei den Experten. Die Stadt hält sich nach eigener Auskunft heraus. Wie lange die Aktion dauern wird, ist derzeit unbekannt.

