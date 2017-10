2017-10-16 17:50:51.0

Augsburg Er schlief im Flixbus ein ... und wachte in Paris auf

Sebastian Quillmann (34) wollte eigentlich mit dem Flixbus von Frankfurt zurück nach Augsburg fahren. Doch dann schlief er ein. Von Ina Kresse

Nach seinem Besuch auf der Frankfurter Buchmesse setzte sich Sebastian Quillmann in den Flixbus. Er wollte heim nach Augsburg. Stattdessen landete der 34-Jährige in Paris. Den Merchinger hatte während der Fahrt plötzlich der Schlaf übermannt.

Passiert ist die Irrfahrt ausgerechnet am Freitag dem 13. Sebastian Quillmann ist Chefredakteur der Fachzeitschrift „Der Hund“. Kurzfristig besuchte er vergangenen Donnerstag die Buchmesse in Frankfurt. „Hinwärts fuhr ich mit dem ICE, damit ich noch in Ruhe arbeiten konnte. Zurück buchte ich den Flixbus. Ich wollte die Kosten für den Verlag in Grenzen halten.“ Die direkten Fernbus-Verbindungen nach Augsburg waren allerdings schon belegt. Quillmann musste also in Kaiserslautern umsteigen. Also, er hätte müssen.

ANZEIGE

Abfahrt in Frankfurt war abends um 22 Uhr. Um kurz nach Mitternacht hielt der Bus planmäßig in Kaiserslautern. Doch da schlief der Journalist bereits tief und fest. „Ich hatte eine Woche mit viel Arbeit hinter mir“, erklärt er seine Müdigkeit. Nicht mal den Ton seines Handy-Weckers bekam er mit.

Erst als in der Sitzreihe vor ihm junge Männer laut ein Handyvideo schauten und darin der Muezzin rief, öffnete der Merchinger wieder seine Augen. Da war es schon kurz nach sechs Uhr morgens. „Ich schaute aus dem Fenster und sah die Autobahn-Schilder Paris-Bercy. Und mir wurde bewusst, dass ich nachts nicht umgestiegen bin.“ Zehn bis 15 Minuten habe er gebraucht, um den ersten Schreck zu verdauen. “Dann aber konnte ich über die Situation lachen.“ Quillmann postete auf Facebook sein Missgeschick. „Stell Dir vor, Du wachst auf im Bus. ... Du guckst aus dem Fenster. Stau vor Paris. Und Du weißt: Ich bin gestern Nacht nicht in Kaiserslautern nach Augsburg umgestiegen. Freitag der 13.“ Der Eintrag im sozialen Netzwerk amüsierte natürlich viele Leser. Und auch einige Medien, die daraufhin bei ihm anriefen. „Schadenfroh war eigentlich niemand.“ Man habe mit ihm gelacht, statt über ihn.

Was Quillmann aus seinem unfreiwilligen Aufenthalt in Paris gemacht hat? Das Beste. In einem Straßencafé bestellte er sich erst mal ein leckeres Frühstück. „Croissant, Brötchen, Butter, Orangemarmelade, Saft und einen großen, starken Kaffee. Das gönnte ich mir.“ Dann kümmerte sich der Merchinger um seine Rückreise nach Augsburg. Es wurde letztendlich wieder eine Zugfahrt mit dem ICE - für 185 Euro.