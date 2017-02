2017-02-06 14:04:00.0

Augsburg Er wollte Kuchen kaufen: Autofahrer stellt sich vor Tor der Feuerwehr

Ein Mann besorgt Kuchen und nutzt die Ausfahrt der Feuerwehr in Augsburg-Göggingen als Parkplatz. Was die Feuerwehr mit Falschparkern schon erlebt hat. Von Jörg Heinzle

Der Fahrer des kleinen Fiat, ein älterer Herr, wollte in einem Café für seine Familie schnell Kuchen besorgen. Er fand keinen freien Parkplatz, deshalb parkte er sein Auto einfach vor einem Tor des Gögginger Feuerwehrhauses. Farblich passt der rote Wagen sogar ganz ins Bild, könnte man scherzen. Doch Feuerwehrleute verstehen in solchen Situationen nicht viel Spaß. „So etwas kann im Ernstfall wertvolle Zeit kosten“, sagt der Feuerwehrmann Florian Ludl.

Er hatte das Auto gesehen, als er zufällig am Feuerwehrhaus vorbei kam. Thomas Ludl knipste ein Foto und veröffentlichte es im sozialen Netzwerk Facebook auf der Seite der Freiwilligen Feuerwehr Göggingen. Über die Resonanz ist er erstaunt. Binnen weniger Stunden wurde der Beitrag von fast 200 Nutzern geteilt. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt er.

Florian Ludl hofft, mit diesem Foto dazu beizutragen, das Bewusstsein der Autofahrer dafür zu schärfen, dass es unverantwortlich ist, auf Rettungswegen zu parken. Auch wenn man meint, man stehe dort ja nur kurz. So wie bei dem Mann mit dem roten Fiat, der runde eine Viertelstunde benötigte, bis der den Kuchen hatte und wieder davon fuhr.

Es ist enger geworden auf den Straße

Feuerwehrmann Florian Ludl hat generell den Eindruck, dass es für Einsatzfahrzeuge auf den Straßen in den vergangenen Jahren enger geworden ist. Er erklärt es sich so: „Es ist sind mehr Autos unterwegs, es entstehen neue Häuser auf bisher unbebauten Flächen, das wirkt sich aus.“ Ludl saß im vergangenen Jahr auch am Steuer eines Feuerwehrfahrzeuges, als es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Göggingen brannte. Die Straße war auf beiden Seiten so eng zugeparkt, dass er auf der Fahrt zum Brandort ein Auto streifte.

Die Ausrüstung der Feuerwehr 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Mehr als 330.000 Feuerwehrleute sind in Bayern in rund 7.700 freiwilligen Feuerwehren aktiv. Zu ihren Aufgaben zählt nicht nur das Löschen von Bränden, sondern auch die Bergung von Unfallopfern und der Katastrophenschutz.

Jede Feuerwehr hat in ihrem Auto Schläuche und Strahlrohre verschiedener Größe. Üblich sind vor allem B-Schläuche, die für die Wasserversorgung vom Hydranten zum Fahrzeug verwendet werden und C-Schläuche, die die Feuerwehrleute im eigentlichen Löscheinsatz benutzen.

Um überall schnell an Wasser zu kommen, braucht die Feuerwehr Hydranten-Schlüssel, außerdem Standrohre und Saugschläuche für die verschiedenen Wasserentnahmestellen.

Einige Feuerwehrautos verfügen zudem über einen Wassertank. Mit diesem kann die Zeit zwischen dem Eintreffen am Einsatzort und dem Funktionieren der externen Wasserversorgung überbrückt werden.

Außerdem führen alle Feuerwehren Schaumittel mit, das dem Wasser zugefügt wird, wenn beispielsweise Benzin oder Kunststoffe gelöscht werden sollen.

Wird die Feuerwehr zu einem Unfall gerufen, muss natürlich die Unfallstelle gesichert und ausgeleuchtet werden. Deswegen gehören Warnwesten, Warndreiecke, Kellen und ausreichend Lampen zum Inventar eines jeden Feuerwehrautos.

Darüber hinaus führt die Feuerwehr Leitern, Schaufeln, Äxte, Leinen und verschiedenste Werkzeuge mit, um Personen bergen und sich Zugang zu Einsatzorten verschaffen zu können.

Viele Feuerwehren haben außerdem ausgebildete Atemschutzträger. Deren Ausrüstung besteht aus feuerfesten Klamotten und einer Gasmaske nebst Sauerstofflasche, damit sie in verrauchte Gebäude vordringen können, um dort zu löschen oder eingeschlossene Personen zu befreien.

Ein neues Phänomen ist die Gedankenlosigkeit beim Zuparken von Rettungswegen aber nicht. Vor einigen Jahre parkte ein Tieflader, der für eine nahe gelegene Baustelle Betonfertigteile anlieferte, direkt vor den Toren des Feuerwehrhauses. Ein Auto kann man im Notfall zumindest auf die Seite heben oder schieben. Bei einem tonnenschweren Lastwagen geht das nicht.

Ist in diesem Haus wirklich noch die Feuerwehr?

Ein Problem gibt es in Göggingen in absehbarer Zeit zumindest nicht mehr. Das Feuerwehrhaus ist sichtlich in die Jahre gekommen. An dem alten Gebäude platzt der Putz ab und die Holztore sind verwittert. Eine Falschparkerin meinte vor einiger Zeit einmal, sie hätte sich nicht vorstellen können, dass solch ein Gebäude wirklich noch von der Feuerwehr genutzt wird. Das ändert sich jetzt. Demnächst soll in Göggingen der Bau eines neuen Feuerwehrhauses beginnen.

