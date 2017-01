2017-01-23 19:58:00.0

Augsburg Es tut sich was in der Innenstadt

Neue Geschäfte entstehen, andere ziehen um und Baustellen sollen verschwinden. Die Innenstadt ist in Bewegung, der Leerstand gering. Anders ist es in Randlagen. Von Andrea Wenzel

Wer durch Augsburgs Innenstadt schlendert, kann derzeit Probleme mit der Orientierung bekommen: Große Schlussverkaufsplakate mit Rabattversprechen bis 70 Prozent ziehen an vielen Orten die Aufmerksamkeit auf sich und lassen so manches Geschäft hinter den großen Schildern verschwinden. In diesem Gewusel aus weiß-roten Tafeln fällt es manchem Passanten kaum auf, dass sich neue Geschäfte in der Stadt angesiedelt haben und andere ausgezogen sind. So eröffnete zum Jahreswechsel das Almwerk (Trachtenmode) in den ehemaligen Räumen von Leder Buchler in der Maximilianstraße und das Bekleidungsgeschäft Marc O’Polo zieht von der Anna- in die Philippine-Welser-Straße. Dort startet am Donnerstag der Verkauf in den ehemaligen Räumen des Outdoorspezialisten Salewa.

Aber auch andernorts tut sich was. Die monatelangen Umbaumaßnahmen am ehemaligen Müller-Gebäude in der Annastraße sollen Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Dann wird auf vier Etagen die AAB Leasing, eine hundertprozentige Tochter der Augsburger Aktienbank einziehen. Das bestätigte die Geschäftsführung. Eine der verbleibenden Etagen geht dem Vernehmen nach an eine Anwaltskanzlei. Wer die Räumlichkeiten im Erdgeschoss bezieht, steht bislang noch nicht fest.

Wohnungen in Eckhaus am Rathausplatz

Dafür ist klar, was mit dem Eckhaus in der Steingasse passiert, das bis vor kurzem einen großen Büchermarkt beherbergte. Bis Mitte des Jahres sollen auch hier die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein und Platz für Handel und Wohnen entstehen. Laut Bautafel wird die bestehenden Gebäudestruktur erhöht, wodurch ein markanter Bau wächst, der sich mit großen Glasflächen zum Rathausplatz hin öffnen soll. Im Erdgeschoss sollen nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder Geschäfte einziehen. In den oberen Geschossen werde es 14 Stadt- und Penthousewohnungen mit Balkonen und Wintergärten geben.

Große Leerstände in Augsburgs Innenstadt sind damit häufig nur vorübergehend. Ausnahme ist das ehemaligen Woolworthgebäude; wann dort das Modehaus Peek&Cloppenburg einzieht, ist weiter offen. In der regel werden die Lücken schnell geschlossen. In den sogenannten 1A-Lagen, also in der Fußgängerzone und in unmittelbarer Umgebung liegt die Leerstandsquote laut Angaben der Stadt Augsburg aktuell bei 3,4 Prozent. „Diese Quote weicht, und das ist sehr wichtig, nicht negativ von den mir bekannten Werten anderer vergleichbarer Städte wie Würzburg, Nürnberg, Erlangen oder Regensburg ab“, ordnet Wolfgang Puff vom Einzelhandelsverband die Zahl ein. Dass Geschäfte aus- und umziehen und dadurch vorübergehend Leerstände entstehen, sei in einer Stadt wie Augsburg völlig normal und ein Ausdruck der Dynamik im Handel.

Mehr Leerstand in Randlage

Ganz anders die Situation in den innerstädtischen Randlagen. Dort beträgt die Leerstandsquote laut Stadt 11,5 Prozent. „Dies muss man vor dem Hintergrund sehen, dass der stationäre Handel vor großen Herausforderungen steht und sich stärker auf zentrale Lagen konzentriert“, begründet Augsburgs Wirtschaftsreferentin Eva Weber. Wolfgang Puff konkretisiert: „Der stationäre Handel ist in der Regel dort am stärksten, wo sich auf engem Raum ein breites und vielfältiges Angebot darstellt.“ Unternehmen seien daher bestrebt, an frequenzstarken Standorten vertreten zu sein und das sei nun einmal die direkte Innenstadt.

Beispiele für diese veränderten Rahmenbedingungen und den Wandel sind laut Stadt die Geschäfte Level 16 oder Hut Neubarth die die Karlstraße verlassen und sich neue Flächen in zentralerer Lage gesucht hätten. Die bisherigen Räumlichkeiten seien nicht mehr marktgerecht gewesen und konnten damit auch schlecht nachbesetzt werden. Sie würden deshalb dauerhaft anderweitig genutzt. So habe in den genannten Fällen aus der Karlstraße ein benachbartes Hotel den Leerstand zur Erweiterung genutzt und sich ein Spezialgeschäft für Elektrogeräte angesiedelt. Letzteres ist aus Sicht der Stadt weniger von Laufkundschaft abhängig. Im Domviertel seien frei gewordene Ladenfläche zu Wohnfläche umfunktioniert worden. Solche alternativen Nutzungen werde es an bestimmten Stellen in Zukunft wohl häufiger geben, heißt es seitens der Stadt. Der Handel steckt mitten im Strukturwandel, Geschäftsinhaber hätten entsprechend andere Ansprüche an geeignete Ladenflächen. darauf müsse man reagieren.