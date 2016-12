2016-12-22 07:22:47.0

Kommentar Evakuierung an Weihnachten: Nicht schön, aber es hilft ja nichts

54.000 Augsburger müssen am ersten Weihnachtsfeiertag stundenlang ihre Wohnungen verlassen. Keine schöne Vorstellung - und doch geht es nicht anders. Von Michael Hörmann

"Oh je, und was wird aus der Weihnachtsgans, die ich am Sonntag meiner Familie servieren wollte?"

Es war die spontane Reaktion einer Bekannten, als sie am Mittwochmittag von der anstehenden Evakuierung ihres Wohnhauses am ersten Weihnachtsfeiertag erfuhr. Es wird vielen anderen Augsburgern, die in der Schutzzone leben, nicht anders ergehen. Es gibt wahrscheinlich Dutzende von Gründen, warum eine Bombenentschärfung an Weihnachten nicht gerade günstig liegt.

Sicherheit ist das entscheidende Argument

Es gibt jedoch ein Argument, das letztlich in der Abwägung zählt: Die Sicherheit steht über allem. Und es geht darum, die mit einer Bombenentschärfung verbundenen Folgen für die Bevölkerung einzuordnen. Die Sicherheitsbehörden haben keineswegs locker flockig eine extrem große Sicherheitszone gezogen, um die Bürger zu ärgern. Sie tun dies im Wissen um die Gefährlichkeit der gefundenen Fliegerbombe. Hier zählt die Einschätzung der Sprengmeister.

Wer möchte diesen Experten widersprechen? Schon gibt es Kritik am ersten Weihnachtsfeiertag als Termin. Wäre der zweite Feiertag nicht auch möglich gewesen? Wäre er sicher, aber auch hier gilt die Einschätzung der Sicherheitsbehörden. Sie sagen, der erste Feiertag gibt ihnen einen zeitlichen Puffer, sollte die Entschärfung nicht wie gewünscht zügig klappen.

Dies alles ist für die betroffenen Bürger in der Schutzzone und die am Sonntag eingesetzten Kräfte nicht erfreulich. Sie hätten sich alle den ersten Weihnachtsfeiertag anders vorstellen können. Jetzt steht eine Bombe und deren Entschärfung im Mittelpunkt: Es ist nicht schön, aber es hilft ja nichts.

