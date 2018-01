2018-01-06 11:28:00.0

Termine Fasching 2018: Die Narren starten jetzt in Augsburg durch

Inthronisationen, Show-Abende, Gala- und Kinder-Bälle – das Programm und die Termine der Augsburger Faschingsvereine im Überblick. Von Miriam Zissler

Der Fasching 2018 läuft. Alle Närrinnen und Narren bekommen hier einen Überblick über das Programm 2018 der Augsburger Faschingsvereine:

ACV

Der Augsburger Carneval Verein (ACV) veranstaltet am Samstag, 10. Februar, um 19 Uhr eine Faschings-Gala in der Kongresshalle. Weitere Informationen nach Anforderung unter E-Mail: JosefPeppo@aol.com.

Augspurgia

Gleich drei Kinderbälle bietet die Augspurgia an. Die kleinen Mäschkerle können sich auf die Kinderbälle am Sonntag, 21. Januar, und Montag, 12. Februar, im Bürgersaal Stadtbergen sowie auf den Kinderfasching am Sonntag, 28. Januar, im Hotel Drei Mohren freuen.

Sie finden jeweils ab 15 Uhr statt. Die älteren Faschingsfreunde sind am Samstag, 3. Februar, bei der Faschingsparty im Kongress am Park an der richtigen Adresse. DJ Alex Woldrich wird dort für die passende Musik sorgen. Los geht es um 20 Uhr.

Karten gibt es beim Rewe-Markt Gesell, Jakoberwallstraße 9, im Stadtberger Kulturamt im Rathaus (nur Kinderbälle Stadtbergen), beim Buchhändler Buch in Stadtbergen, Bismarckstraße 36, und auf der Homepage des Vereins: www.augspurgia.de.

FFC

Der Faschings- und Freizeitclub Augsburg (FFC) wartet mit einigen Terminen für die Faschingsfreunde auf. Ihr Motto lautet in diesem Jahr "Almrausch". Los geht es mit der Inthronisation am Samstag, 6. Januar, im Neuen Hubertushof in der Firnhaberau (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr). Der Show-Abend findet am Samstag, 20. Januar, um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr), im Pfarrheim Hlgst. Dreifaltigkeit in Kriegshaber statt.

Genauso wie am Sonntag, 14. Januar, 14.30 Uhr, der Tanz am Nachmittag und am Sonntag, 21. Januar, 14.30 Uhr, der Kinderball. Der FFC bietet weitere Kinderbälle am Sonntag, 28. Januar, 14.30 Uhr, im Neuen Hubertushof und am Sonntag, 4. Februar, 14.30 Uhr, in der Rosenaugaststätte an.

Der Rosenmontagsball wird am 12. Februar ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Neuen Hubertushof gefeiert. Zum Abschluss der Saison gibt es einen Kehraus am Dienstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Neuen Hubertushof. Karten gibt es jeweils unter Telefon 0176/37479654 oder E-Mail karten@fasching-augsburg.de.

Hollaria

"La Fiesta Cubana" lautet das diesjährige Motto der Hollaria, das heiße Shows und fetzige Rhythmen verspricht. Diese werden für alle Interessierten in der City-Galerie zu sehen sein. Doch auch auf den Veranstaltungen der Hollaria ist einiges geboten. Am Samstag, 3. Februar, und Sonntag, 4. Februar, kommen die jüngsten Narren auf den Kinderbällen im Pfarrsaal Don Bosco auf ihre Kosten (Beginn: 14 Uhr).

Hollaria startet in den Fasching Farbenprächtig startete die Hollaria in den Augsburger Fasching. Bianca I. und Chris I. und das Kinderprinzenpaar Nele I. und Jason I. begrüßten die Faschingsfreunde. Foto: Annette Zoepf

Ein umfangreiches Programm wird den Gästen der Hollaria-Gala geboten. Der Gustl-Merkle-Ball findet am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr in der Kongresshalle statt. Im Hauptsaal sorgt die Tanzband Mirage für die passende Musik, im Foyer legt DJ Short auf. Neben den Auftritten der Hollaria und anderen Faschingsvereinen wird Stargast Sarah Jane Scott erwartet. Karten gibt es beim AZ-Kartenservice, unter der Telefonnummer der Hollaria 0821/5677770 oder unter: www.hollaria.de.

Perlachia

Der Ökumenische Narrengottesdienst "Masken gefragt – das Narrenspiel kann beginnen" findet am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr in evangelisch St. Ulrich statt. Für die kleinen Narren ist am Kinderball "Faschingszirkus" am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr in der Teehalle des Hotels Drei Mohren einiges geboten.

Karten gibt es an der Hotelrezeption. Am Montag, 12. Februar, sind die Senioren an der Reihe: Dann findet der Rosenmontagsball statt, zu der die Stadt Augsburg und der Seniorenbeirat gemeinsam einladen, und bei dem die Perlachia auftritt. Er findet ab 14 Uhr in der Teehalle des Drei Mohrens statt.

Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro sind ab Montag, 22. Januar, jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle Seniorenbeirat, Schießgrabenstraße 4, erhältlich. Die telefonische Vorbestellung beginnt ab Montag, 8. Januar, unter den Telefonnummern 0821/324-4324 und -4325. Aufgrund der kurzen Faschingssaison veranstaltet die Perlachia in diesem Jahr keinen eigenen Galaball.

Perlachia beginnt Faschingszeit in der Puppenkiste Faschingsstart in der Puppenkiste: Perlachia und Gäste feierten mit dem Kasperl, der um genau 11.11 Uhr dem Perlachia-Fasching den Startschuss gab.

Weitere Termine in Augsburg im Jahresüberblick:

