Region Fashion, Tiere und Roy Black: Was am Wochenende los ist

Am Wochenende jagt ein Highlight das nächste. Fashionistas zieht es zur Laufsteg Fashion Show, Tierliebhaber nach Ulm zur "Tier und Freizeit" und Roy-Black-Fans nach Bobingen. Von Oliver Bosch

Das könnte für Fashionistas und Clubber interessant werden: Am Samstag laden die Modeexperten von Laufsteg und die Medienprofis von Pro Air zur Laufsteg Fashion Show ins Gögginger Jugendstiljuwel Parktheater.

Samstag: Laufsteg Fashion Show im Parktheater Kurhaus Göggingen, ab 22 Uhr

Bereits zum 14. Mal findet der Mix aus Mode-Event und rauschender Party in der wunderbaren Kulisse des Parktheaters im Kurhaus Göggingen statt. Catwalk-Queens eröffnen die glamouröse Show um 22 Uhr und präsentieren im Laufe des Abends rund 120 Outfits aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion.

Außerdem gewährt eine exklusive Vorschau Einblicke darauf, was Trendsetter von Designern im Frühjahr 2018 zu erwarten haben. Meisterkoch Thomas Aubele und sein Team von Feinkost Kahn zaubern im Vorfeld ein kulinarisches Drei-Gänge-Menü für Feinschmecker. Internationale Top-DJs bringen das Jugendstiljuwel am Klausenberg im Anschluss bis in die frühen Morgenstunden zum Beben.

Samstag: Fashion-Flohmarkt im Kongress am Park, ab 11 Uhr

Tagsüber lockt übrigens der Fashion-Flohmarkt trend- und preisbewusste Fashion-Victims in den Kongress am Park. Ab 11 Uhr öffnet das temporäre Shopping-Paradies seine Pforten. Händler präsentieren auf Tischen und Kleiderständern ihre Ware, die natürlich vor Ort in Umkleiden anprobiert werden kann.

Ob's neue Outfit gefällt oder nicht verrät ein Blick in einen der unzähligen Spiegel. Das Angebot ist vielfältig, so dass für jeden Geschmack das passende Kleidungsstück dabei sein sollte.

Freitag bis Sonntag: "Tier und Freizeit"-Messe in Ulm

Sie liebäugeln mit einem neuen Haustier oder sind bereits stolzer Tierbesitzer? Dann bietet sich ein Trip nach Ulm zur Haustiermesse "Tier und Freizeit" an. Auf dem Ulmer Messegelände bieten Aussteller ihre Waren rund um Hunde, Katzen, Nager, Kleintiere und Geflügel feil. Züchter zeigen stolz farbenprächtige Fische, edle Rassekatzen, Kaninchen und exotische Ziervögel. In Halle 2, der Welt der Schnecken und Muscheln, verrät Hubert Pfeffermann so manches Geheimnis der wirbellosen Tierchen.

Besonderes Augenmerk legen die Messeveranstalter in diesem Jahr auf den Hund. Vom 6. bis 8. Oktober finden die Hundstage unter dem Motto "Dogsmania" in Halle 6 statt. 68 Aussteller - vom Züchter bis zu Vereinen und kleinere Hersteller - informieren und bieten einen bunten Warenstrauß für den besten Freund des Menschen an.

Samstag bis 22. Oktober: Festival "Junge Künstler - Stars von morgen" in Illertissen

Die nächsten drei Wochenenden gehören in . Vom 7. bis 22. Oktober lädt der Freundeskreis Kultur ausgezeichnete Künstler zum musikalischen Stelldichein ins Illertisser Schloss. Das Eröffnungskonzert steigt am Samstag, 7. Oktober, mit dem Jungen Kammerorchester Stuttgart.

Den Abend bestreiten Felix Klieser, der Horn-Virtuose ohne Arme, der den Echo-Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres erhielt und ARD-Preisträger Dominik Wagner in Bottesinis Kontrabasskonzert. Am Sonntag tritt Valentina Babor als Piano Princess mir einem Crossover-Programm auf. Alle Informationen zum weiteren Programm bekommen Sie unter www.kultur-im-schloss-illertissen.de.

Samstag: Roy Black Gala 2017 in der Singoldhalle Bobingen, 19.30 Uhr

Am 9. Oktober jährt sich der Todestag von Roy Black zum 26. Mal. Zwei Tage vorher ehrt die Stadt Bobingen seinen berühmten Sohn mit der großen Roy Black Gala 2017. Neben Roy Blacks alten "Cannons"-Band-Weggefährten Dieter Schwedes und Günther Ortmann interpretiert Sänger und Moderator Kay Dörfel die Hits des Schlagerkönigs.

Gänsehautmomente dürften bei den aus dem In- und Ausland anreisenden Fans die Evergreens "Ganz in Weiß", "Schön ist es auf der Welt zu sein" oder "Das Mädchen Carina" erzeugen.

Samstag: Theaterpremiere "Peer Gynt" im martini-Park, 19.30 Uhr

Der abschließende Tipp dürfte Theaterfreunde besonders interessieren. Am Samstag feiert das Theater Augsburg mit "Peer Gynt" die erste große Schauspielpremiere in der neuen Spielstätte im Martini-Park. Mit der Inszenierung von Henrik Ibsens dramatischem Gedicht aus dem Jahr 1867 gibt André Bücker sein Debüt als Intendant in Augsburg. Das Publikum ist schon sehr gespannt, wie der gebürtige Niedersachse die Geschichte über den jungen Bauernsohn Peer Gynt umsetzt. Die Besucher erwartet ein Trip aus bezaubernden Klängen und virtuellen Realitäten.