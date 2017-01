2017-01-23 10:09:00.0

Augsburg Fehlalarm in der Fußgängerzone

Feuermeldeanlage bei Drogeriemarkt aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst

In der Annastraße ist am Vormittag ein größeres Aufgebot von Feuerwehr und Polizei aufgefahren. Grund war ein Feueralarm im Bereich des Müller-Drogeriemarktes. Das Geschäft wurde geräumt. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage einen Fehlalarm ausgelöst hatte. Grund waren Staubpartikel, die bei Bauarbeiten an den Sensor geraten waren. (skro)