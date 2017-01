2017-01-23 16:40:00.0

Augsburg Feinstaub: Momentan herrscht dicke Luft in Augsburg

In Augsburg ist der Feinstaub-Grenzwert zuletzt an mehreren Orten schon mehrmals überschritten worden. Ein Grund ist das Wetter. Von Stefan Krog

In Augsburg herrscht momentan dicke Luft, auch wenn es angesichts von glitzerndem Schnee und Sonnenschein nicht danach aussieht: Seit einigen Tagen sind die Feinstaub-Werte massiv gestiegen. In der Karlstraße wurde über den Tag gerechnet am Sonntag ein Durchschnitt von knapp 130 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen.

Laut EU darf der zulässige Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm höchstens an 35 Tagen im Jahr überschritten werden, andernfalls liegt ein Verstoß gegen die Grenzwerte vor. An den Messstellen Karlstraße und Königsplatz wurde bis einschließlich Sonntag der 50-Mikrogramm-Messwert an bisher fünf Tagen in diesem Jahr überschritten. Auch an weniger exponierten Stellen wie dem Bourges-Platz und dem Landesamt für Umwelt im Univiertel wurden vier Überschreitungstage gezählt.

Auch Splitt und Salz tragen dazu bei

Eine Ursache für die momentan hohen Werte ist das Wetter. Es findet kaum Luftaustausch statt, weil die eiskalte Luft wie eine Glocke über der Stadt liegt. Zudem erhöht das Streuen von Splitt und Salz die Feinstaubwerte etwas. Sobald ein Wetterwechsel, der sich aktuell aber nicht abzeichnet, eintritt, dürften die Werte wieder sinken. Mit den aktuellen Werten liegt Augsburg schon in etwa an den Werten des gesamten Vorjahres. Dass die 35-Tages-Marke überschritten wird, ist aber dennoch unwahrscheinlich.

Zuletzt hatte es beim Feinstaub im Jahr 2011 am Königsplatz eine Überschreitung gegeben. Seit dem Königsplatz-Umbau sind die Werte, verbunden damit, dass inzwischen mehr Autos mit strengeren Abgaswerten unterwegs sind, aber massiv gesunken. Feinstaub kann Herzinfarkte auslösen.

Problematischer als Feinstaub ist seit einigen Jahren die Belastung der Innenstadt mit Stickstoffdioxid, das für Atemwegserkrankungen verantwortlich gemacht wird. Hier ist – anders als beim Feinstaub – der Jahresmittelwert eine problematische Größe. Er liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Auch beim Stickstoffdioxid sind die Werte momentan eher hoch. Gestern Mittag lag der Wert bei über 100 Mikrogramm an der Karlstraße.