2017-01-28 10:25:00.0

Augsburg Fernbusse: Kein Geld für bessere Infrastruktur

Passagiere stehen seit Jahren im Regen. Im Frühjahr gibt es Veränderungen beim Marktführer Flixbus. Von Christian Mühlhause

Fernbusse sind in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Alternative zum Zug geworden. Doch vielerorts ist die Infrastruktur nicht entsprechend mitgewachsen, kritisiert der ADAC, der mehrere Fernbus-Bahnhöfe untersucht hat. Der Verein kritisiert unter anderem, dass es an vielen Stationen keine überdachte Wartemöglichkeit gibt, Ticketautomaten und Anzeigetafeln fehlen und der Bürgersteig oft zu schmal für Rollstuhlfahrer sei.

Augsburg gehörte zwar nicht zu den getesteten Standorten, aber viele dieser Kritikpunkte dürften Nutzern von Fernbussen bekannt vorkommen. Die Situation in der Fuggerstadt wird seit Jahren immer wieder kritisiert, getan hat sich aber wenig. „Es gibt Überlegungen der Stadtverwaltung aus dem Jahr 2013, wie das Areal in Oberhausen Nord gestaltet und die Bedingungen verbessert werden können. Die zur Realisierung benötigten Mittel von rund 965 000 Euro konnten im Haushalt bisher nicht bereitgestellt werden“, informiert Beate Vogg, Sachbearbeiterin im Baureferat.

ANZEIGE

Die Top-Ziele ab Augsburg

Die Pläne der Stadtverwaltung sehen vor, dass die vorhandene Fläche in der Nähe des Park-and-Ride-Platzes Richtung Süden oder Osten erweitert wird. Es sollen demnach fünf Bahnsteige entstehen sowie Unterstell- und Informationsmöglichkeiten und eine Toilettenanlage. Zur Abwicklung des Bring- und Holverkehrs müssten zudem Stellplätze für Pkw und Taxis geschaffen werden. An der Finanzierung sollten die Busunternehmen durch eine Nutzungsgebühr beteiligt werden, so der Plan.

Einzelne Busunternehmer forderten 2013 die Errichtung einer Verkaufsmöglichkeit für Tickets. Die großen Unternehmen wie Flixbus beauftragen kleine und mittlere Busunternehmen damit, die Touren für sie zu fahren. Flixbus hat in Deutschland einen Marktanteil von rund 80 Prozent und bietet von Augsburg derzeit zwölf Verbindungen an, davon fünf in der Nacht. „Mehr als 300 Ziele im In- und Ausland sind dadurch direkt oder mit nur einem Umstieg zu erreichen“, sagt Flixbus-Sprecherin Marika Vetter. Die Top-5-Reiseziele ab Augsburg sind Nürnberg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt und Karlsruhe. Im Frühjahr sollen neue Ziele angeboten werden. „Es wird dann zudem mehr Direktverbindungen von Augsburg aus geben, was die Reisezeit verkürzt“, informiert die Pressesprecherin.

Beim Test des ADAC erhielt übrigens keine der gestesten Stationen die Note „sehr gut“. Die beste Infrastruktur hat laut der Studie der Fernbus-Bahnhof am Stuttgarter Flughafen.