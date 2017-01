2017-01-02 07:07:00.0

Augsburg Festivals, Kunst und Feste: Worauf wir uns 2017 freuen können

Augsburg hat 2017 viel zu bieten. Die wichtigsten Ereignisse haben wir zusammengestellt – als Fahrplan für Ihren Terminkalender 2017. Von Theresa Held

Ob Konzert, Kunstnacht, Musikfestival oder Plärrer: In Augsburg ist auch 2017 einiges geboten. Ein paar Tipps haben wir hier chronologisch zusammengestellt. Aber natürlich gibt es noch wesentlich mehr schöne, interessante und spannende Veranstaltungen im kommenden Jahr. Unsere Auswahl:

Mototechnica

Die Oldtimer-Messe MotoTechnica findet am 14. und 15. Januar in der Messehalle statt. Oldtimerliebhaber können sich informieren und sogar einkaufen.

Brecht-Festival

Vom 3. bis 12. März findet das Brecht-Festival statt. Ein Höhepunkt: Das Konstantin Wecker Trio tritt unter dem Titel "Wecker trifft Brecht" auf. Eigens dafür setzte sich der Liedermacher mit Brecht-Texten auseinander.

Plärrer

Alle Jahre wieder: Das größte Volksfest Bayerisch-Schwabens findet 2017 vom 16. April bis zum ersten Mai statt. Der Herbstplärrer lädt vom 25. August bis 10. September in die Bierzelte ein.

Dult

Entlang der Jakobsmauer findet im Frühjahr und Herbst die Dult statt. Seit über tausend Jahren können Augsburger hier an der frischen Luft einkaufen. 2017 haben die Buden vom 15. April bis ersten Mai und im Herbst vom 30. September bis 8. Oktober geöffnet.

Stadtlauf

Am 28. Mai sorgt der Sport-Scheck-Stadtlauf für Spannung. Er zählt zu den größten Sportevents in der Stadt. Hier weitere Veranstaltungen für Sportliche: Um den See, rauf auf den Turm: Augsburgs Laufevents 2017

Moudlarfestival

Das Modularfestival 2017 findet vom 15. bis 17. Juni 2017 im und am Kongress am Park statt. Die ersten Bands, die im kommenden Jahr auf den Bühnen im Wittelsbacher Park stehen werden, wurden bereits bekanntgegeben: RY X, Hundreds, Maeckes, Megaloh, MC Bomber und GURR sind unter anderem mit von der Partie.

Lange Kunstnacht

2016 fand die Kunstnacht unter dem Motto "Lange Nacht der Heimat" statt. 2017 wird es am 24. Juni Installationen, Beiträge und Ausstellungen zum Motto "Lange Nacht der Freiheit" geben.

Sommernächte

Das dreitägige Stadtfest folgte 2016 erstmals den früheren Maxstraßenfesten nach. Auch 2017 soll die Innenstadt vom 29. Juni bis 1. Juli wieder zur Festzone werden.

Mozart@Augsburg

Klassische Musik steht im Mittelpunkt der Konzertreihe mozart@augsburg. Das Festival findet vom ersten bis 15. September statt.

"Kompass"-Festival

Im September soll am Autobahnsee das Kulturfestival "Kompass" stattfinden. Dabei liegt der Fokus auf Kunst und Künstlern aus der Region. Für Familien mit Kindern sind auf dem Festival eigene Bereiche vorgesehen. "Kompass": Augsburg bekommt ein neues Festival

Turamichele

Das Turamichele-Fest ist ein Höhepunkt in Augsburg. Gespannt beobachtet vor allem von Kindern wird am Perlach der Drache getötet. Verbunden wird es wieder mit dem Marktsonntag. Termin: 30. September bis 1. Oktober.

Christkindlesmarkt

Ab dem 27. November lockt auch im kommenden Jahr wieder der Augsburger Christkindlesmarkt Besucher von nah und fern auf den Rathausplatz.

