2017-06-06 15:26:49.0

Augsburg Feuer bricht in Kleintieranlage aus

Eine Hütte einer Kleintieranlage ist am Dienstagmorgen in Brand geraten. Darin befanden sich sieben Kaninchen.

Es war gegen 9.15 Uhr als der Löschzug der Hauptfeuerwache zur Kleintieranlage bei der Reichenberger Straße gerufen wurde. Die Außenverkleidung einer Hütte war in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Gartenhütte komplett in Flammen aufging. In dem Schuppen befanden sich sieben Kaninchen. Ein Nachbar wollte die Tiere laut Feuerwehr bei sich aufnehmen. Da die Kaninchen aber nicht unmittelbar dem Brandrauch ausgesetzt waren, blieben sie in ihren gewohnten Ställen. 18 Einsatzkräfte waren vor Ort. ina