2017-06-01 18:43:00.0

Augsburg Feueralarm an Schule in Kriegshaber

Das Gebäude musste komplett geräumt werden: Ein Schüler des Rudolf-Diesel-Technikums hat am Mittwochvormittag einen Feueralarm ausgelöst.

Das Gebäude musste komplett geräumt werden: Ein Schüler des Rudolf-Diesel-Technikums in der Somme-Straße hat am Mittwochvormittag einen Feueralarm ausgelöst. Nach Auskunft der Polizei ertönte der Alarm in der Schule gegen 11.40 Uhr; später stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger Schüler dafür verantwortlich war. Gegen ihn wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt, teilt die Polizei mit. (jaka)