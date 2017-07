2017-07-09 20:27:00.0

Augsburg Feuerwehr holt zwei Jungen von Hausdach

Der Ausflug auf ein Hausdach am Leonhardsberg endete für zwei Jugendliche mit einem Polizei- und Feuerwehreinsatz.

Ein Abenteuer endete für zwei 15-jährige Jungen am Freitagabend mit einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Jungen waren am Leonhardsberg auf das Dach eines Hauses gestiegen, das derzeit umgebaut wird. Zeugen sahen das und riefen die Polizei. Die Beamten hielten den Rückweg über Holzbalken jedoch für zu gefährlich. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an und holte die Jugendlichen vom Dach. Die Jungen wurden den Eltern übergeben, die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. jöh