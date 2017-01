2017-01-06 21:26:00.0

Augsburg Feuerwehr löscht brennenden Christbaum in Göggingen

In Augsburg ist am Freitagabend ein Christbaum in Brand geraten. Eine Person wurde dabei in Göggingen verletzt.

