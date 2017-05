2017-05-20 07:29:57.0

Augsburg Feuerwehr rettet schlafenden Bewohner

In Augsburg hat die Feuerwehr am Freitag einen Bewohner aus einer verqualmten Wohnung gerettet. Auf dem Herd war Essen angebrannt.

Anwohner hörten am Freitagabend in der Augsburger Georgenstraße den Rauchmelder in einer Wohnung und alarmierten gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bemerkten, wie Rauch aus einem Fenster stieg.

Bewohner lag schlafend im Bett

Die Feuerwehr drang mit Atemschutz in die Wohnung ein. Sie fanden den Bewohner schlafend im Bett - er hatte den Rauchmelder nicht gehört. Die Einsatzkräfte retteten ihn nach eigenen Angaben. Der Rettungsdienst brachte den Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr berichtet, stammte der Rauch von angebranntem Essen. Der Bewohner hatte wohl eine Pfanne auf dem Herd vergessen. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. AZ