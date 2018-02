2018-02-13 13:55:00.0

Augsburg Feuerwehr rückt wegen brennender Mülltonne aus

Ein Anwohner in Lechhausen sieht am Montagabend eine brennende Tonne. Er ruft die Feuerwehr. Wie die Polizei den Fall sieht.

Ein Anwohner hat am Montagabend kurz nach 23 Uhr in der Stettiner Straße eine brennende Grüne Tonne bemerkt. Wie die Polizei berichtet, brannte die Tonne in einem Hofraum bei den Hochhäusern im Bereich der einstelligen Hausnummern. Nachdem der Anwohner auf die Schnelle keinen Feuerlöscher auftreiben konnte, informierte er die Feuerwehr, die die Papiertonne anschließend löschte. Es entstand lediglich Schaden an der abgefackelten Tonne, Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Warum die Tonne in Brand geriet, ist nicht bekannt. Die Polizei geht aber zumindest von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Hinweise erbittet die Polizei unter der Nummer 0821/3213-2310. (jaka)