2017-06-13 22:45:29.0

Augsburg Feuerwehr rückt zu Einsatz im 14. Stock des Hotelturms aus

Einsatz in luftigen Höhen: Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand im Augsburger Antonsviertel ausgerückt.

Ein größeres Aufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften eilte am Dienstag gegen 19 Uhr zum Hotelturm. Der Grund: Es war ein Brand in der 14. Etage des Gebäudes gemeldet worden. Tatsächlich hatte sich in einem Apartment ein Brand entwickelt – ersten Erkenntnissen zufolge womöglich durch einen technischen Defekt an einem Ladegerät. Der Brand war nach Angaben eines Polizeisprechers schnell gelöscht. Der Bewohner des Apartments sei vorsorglich ins Klinikum gebracht worden. Evakuiert werden musste der Hotelturm nicht. jöh