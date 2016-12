2016-12-26 07:41:34.0

Kommentar Fliegerbombe: Die Augsburger stehen zusammen

Augsburg hat eine Bewährungsprobe von riesigem Ausmaß bestanden. Es war ein Tag, der uns Mut machen sollte, meint unser Kommentator Jörg Heinzle. Von Jörg Heinzle

Es ist geschafft: Die 1,8-Tonnen-Fliegerbombe beim Jakobertor ist von den Sprengmeistern entschärft worden. Augsburg hat eine Bewährungsprobe von riesigem Ausmaß bestanden. Noch nie zuvor mussten in der Nachkriegszeit in Deutschland so viele Menschen wegen einer Weltkriegsbombe ihre Wohnungen verlassen. Rund 4000 Einsatzkräfte haben – trotz Weihnachten – dafür mit großem Engagement gearbeitet. Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und viele andere Organisation haben bewiesen, zu welcher Leistung sie fähig sind, wenn es darauf ankommt. Für sie alle gilt: Danke!

Oberbürgermeister Kurt Gribl sagte, der erste Weihnachtsfeiertag sei in diesem Jahr auch eine Bewährungsprobe für die Stadtgesellschaft. Jetzt kann man feststellen: Sie ist bestanden. Die Augsburger sind zusammengerückt, haben ihren Nachbarn geholfen und Menschen aus der Schutzzone bei sich aufgenommen. Die Evakuierung lief ruhig, geordnet, unaufgeregt. Die Hilfsbereitschaft war enorm.

So groß, dass die Stadt längst nicht alle Angebote annehmen konnte. Es wird so oft über soziale Kälte und Egoismus geklagt. Dieser Sonntag hat uns allen gezeigt, dass es doch gar nicht so schlecht um unsere Gesellschaft steht, wie manch ein Schwarzseher vermutet. Bei allen Unannehmlichkeiten für die betroffenen Bürger und die – in vielen Bereichen ehrenamtlichen – Helfer. Es war ein Tag, der uns Mut machen sollte.

