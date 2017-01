2017-01-26 15:53:00.0

Augsburg Fliegerbombe: Mit diesen Kosten rechnet die Stadt

Die Stadt hat 250.000 Euro eingeplant, um Rechnungen zu bezahlen. Größter Posten werden wohl die Krankentransporte. Die Gesamtkosten dürften höher sein. Von Stefan Krog

Einen guten Monat ist es jetzt her, dass in der Augsburger Innenstadt für einige Stunden der Ausnahmezustand herrschte: Rund 50.000 Bürger mussten am ersten Weihnachtsfeiertag für etwa neun Stunden ihre Wohnungen verlassen, bis die Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg in der Jakoberwallstraße entschärft war.

Inzwischen gibt es eine erste Hochrechnung, was die Evakuierungsaktion gekostet hat. Die Stadt hat eine Viertelmillion Euro im Haushalt eingeplant, um daraus die eingehenden Rechnungen bezahlen zu können. „Allein für die Flugblätter, die Verpflegung und die Security in den Hallen, die als Notquartiere dienten, gehen wir von Kosten von rund 40.000 Euro aus“, so Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD). Konkret seien Rechnungen in Höhe von 120.000 Euro absehbar.

Noch nicht enthalten dabei sind die Kosten für die rund 1200 Krankentransporte, mit denen Vincentinums-Patienten, Heim-Bewohner und gebrechliche Bürger aus der Evakuierungszone gebracht wurden. Sie dürften der größte Einzelposten sein. Momentan liefen noch Gespräche zur Rechnungsstellung mit den Hilfsorganisationen, so Wurm. In der Summe gehe man davon aus, mit 250.000 Euro Gesamtkosten hinzukommen. Eventuell, so Wurm, könne man mit einer Unterstützung des Freistaats rechnen.

900 Polizisten bei Evakuierung im Einsatz

In der Gesamtbetrachtung wird die Bombenentschärfung aber sicherlich mehr als die 250.000 Euro kosten, die die Stadt einplant. Allein 900 Polizisten waren am Weihnachtsfeiertag mit dem Thema Bombe beschäftigt. Eine Rechnung dafür gibt es nicht – die aufgelaufenen Personalstunden werden allerdings später abgebaut werden müssen. Gleiches gilt für die Mitarbeiter der Augsburger Stadtverwaltung, etwa die Berufsfeuerwehrleute.

Auch die Stadtwerke haben angekündigt, der Stadt keine Rechnung für ihren Sondereinsatz mit Bussen und Straßenbahnen am ersten Weihnachtsfeiertag zu stellen. Die Stadtwerke hatten ihre Fahrzeuge morgens und abends in einem dichteren Takt fahren lassen, um die betroffenen Bürger aus der Innenstadt zu bringen und sie wieder zurückzutransportieren. Die Kosten der Entschärfung an sich durch eine Kampfmittelbeseitigungs-Firma wird der Freistaat übernehmen, weil dies in seine Zuständigkeit fällt.

Chronik zur Bombenentschärfung in Augsburg: 6.45 Uhr: Die ersten Bewohner der Schutzzone machen sich auf den Weg zu Verwandten oder in die Notunterkünfte.



7.28 Uhr: Bewohner des Altenheims St. Verena und andere Menschen, die nicht selbst gehen können, werden sukzessive aus der Schutzzone abgeholt.



8.00 Uhr: Die Notunterkünfte, die die Stadt bereit gestellt hat, öffnen.



8.01: In der Innenstadt sind erste Lautsprecherdurchsagen zu hören. Die Bewohner mögen ihre Wohnungen räumen, heißt es.



8.12: Die Fuggerei wird evakuiert.



8.26 Uhr: Die Schutzzone ist jetzt komplett abgeriegelt. Hinein kommt nur noch, wer jemanden abholen muss.



10.05 Uhr: Das Technische Hilfswerk fährt mit einem Radlader zum Fundort der Bombe. An der Bombe selbst werden Muttern gelöst, um an die Zünder zu kommen.



10.21 Uhr: Die Polizei beginnt mit den Kontrollen im Sperrgebiet. Sie überprüfen, ob Häuser und Wohnungen komplett evakuiert sind. Überall wird geklingelt, 900 Beamte sind im Einsatz.



10.36 Uhr: Eine Frau ruft vom Balkon um Hilfe. Sie wurde noch nicht abgeholt.



12.01 Uhr: Die Lage in den Notunterkünften ist entspannt. Viele der 54 000 Menschen haben sich schon vor Sonntag selbstständig darum bemüht, wo sie unterkommen können.



14.09 Uhr: Ein Großteil der Schutzzone ist evakuiert



14.47 Uhr: Das Sperrgebiet ist jetzt komplett von Polizisten umstellt.



15.08 Uhr: Später als erwartet ist die Schutzzone nun komplett evakuiert. Die Aktion zog sich, weil es viel mehr Personen gab, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen konnten, als anfangs gedacht. Insgesamt waren es 560 Krankentransporte. Davon abgesehen gab es laut Oberbürgermeister Kurt Gribl keine unvorhergesehenen Ereignisse.



15.15 Uhr: Die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen haben sich außerhalb des Sperrgebietes an Sammelplätzen eingefunden.



18.48 Uhr: Die Sprengmeister geben Entwarnung. Die Bombe ist entschärft. Die Entfernung der drei Zünder hat rund dreieinhalb Stunden gedauert.



18.52 Uhr: Oberbürgermeister Kurt Gribl, Feuerwehrchef Frank Habermair und andere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz fahren zum Fundort der Fliegerbombe. Auch die Polizei fährt mit ihren Streifen zurück in die Stadt.



19.06 Uhr: Die Sperrung der Schutzzone wird Stück für Stück aufgehoben. Die Bürger können in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.



19.30 Uhr: Der Nahverkehr läuft wieder wie gewohnt.



20.00 Uhr: Der Rücktransport von Kranken und hilfsbedürftigen Anwohnern läuft. Er ist allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag komplett abgeschlossen.

Völlig unklar und auch künftig nicht zu beziffern werden die volkswirtschaftlichen Kosten sein. Wegen der Entschärfung mussten Innenstadt-Hotels ihre Gäste ausquartieren, gut reservierte Restaurants hatten immense Einnahmeausfälle. Da es sich um eine „Maßnahme zur Gefahrenabwehr“ handelt, gibt es laut Stadt keinen Schadenersatz. Insgesamt dürften sich die Auswirkungen in Grenzen halten, weil am ersten Weihnachtsfeiertag Läden, Büros und Fabriken ohnehin geschlossen gewesen wären.