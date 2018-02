2018-02-08 17:45:00.0

Quiz Folge 4: Erkennen Sie die Region Augsburg von oben?

Aus der Luft sieht vieles anders aus. In unserem Quiz können Sie testen, ob Sie Sehenswürdigkeiten und Co. trotzdem erkennen. Wir sind gespannt! Von Axel Hechelmann

Fuggerei, Eiskanal oder westliche Wälder: Augsburg und die Region bieten ziemlich viel zu sehen. Doch der Blickwinkel auf Sehenswürdigkeiten und Co. ist oft derselbe. Wie wär's zur Abwechslung mal mit der Vogelperspektive? Wir nehmen Sie in unserem Quiz mit in die Luft - und sind gespannt, wie gut Sie die Region kennen.