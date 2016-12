2016-12-21 21:19:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Fragen und Antworten: So wird die Evakuierung ablaufen

Fliegerbombe in Augsburg: Am ersten Weihnachtsfeiertag muss die komplette Innenstadt evakuiert werden. Was Sie zur Evakuierung wissen müssen. Von Michael Hörmann und Niklas Molter

Fliegerbombe in Augsburg: Wie soll die Evakuierung ablaufen?

Am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, werden die Augsburger Innenstadt sowie Teile von Lechhausen und des Textilviertels nach Angaben der Stadt evakuiert. Die Evakuierung beginnt um 8 Uhr und dauert womöglich bis in die Nacht. Bis 10 Uhr muss jeder die Schutzzone verlassen haben.

ANZEIGE

Wie lange ist mit der Sperrung zu rechnen?

Das hängt davon ab, wie schnell Evakuierung und Entschärfung klappen. Erfahrungen anderer Städte lassen den Schluss zu, dass mit mindestens fünf Stunden kalkuliert werden muss. Ab 10 Uhr – so der derzeitige Plan – soll der Sprengmeister im abgesperrten Gebiet mit der Entschärfung beginnen. Derzeit geht man davon aus, dass die Evakuierung wohl am späten Nachmittag wieder beendet werden kann. Die Entschärfung beginnt allerdings erst, wenn die Schutzzone vollständig evakuiert ist.

Ich muss meine Wohnung verlassen. Was soll ich mitnehmen?

Nehmen Sie alles mit, worauf Sie mehrere Stunden lang nicht verzichten können. Dazu zählen lebenswichtige Medikamente, Brille, Hörgerät, Ausweis, medizinische Dokumente. Auch an warme Kleidung sollte gedacht werden, etwa einen Pullover oder eine dicke Jacke. Denken Sie zudem an Verpflegung wie Babynahrung. Wer in eine der Notunterkünfte muss, sollte auch eine Kleinigkeit zu essen für sich mitnehmen.

Was ist bei der Evakuierung in der Wohnung zu beachten?

Haustüren und Fenster schließen

Rollläden oben lassen

Licht und Kerzen ausmachen

Gas, Strom oder Wasser werden während der Entschärfung nicht abgestellt

Elektronische oder gasbetriebene Heizgeräte ausschalten

Warum muss es ausgerechnet der Sonntag sein, an dem die Sperrung erfolgt?

Vertreter von Stadt, Polizei und Feuerwehr betonen, dass es sich bei der Evakuierung um eine groß angelegte Aktion handelt. Dazu bedarf es eines Vorlaufs. 32.000 Haushalte müssen informiert werden. Ein Krankenhaus und mehrere Altenheime müssen an diesem Tag geräumt werden. Eine kurzfristige Sperrung am Ende der Woche war angedacht, wurde aber verworfen.

Was spricht noch für den Sonntag?

Gerade in der Vorweihnachtszeit hätte eine Evakuierung mit den jetzt bekannten Ausmaßen massive Auswirkungen für das innerstädtische Leben. Wenn man weiß, dass der Königsplatz als zentraler Verkehrsknotenpunkt in der Schutzzone liegt, ist zu erahnen, was ein Stillstand von Bus und Tram am Freitag oder an Heiligabend bedeutet hätte. Viele Geschäfte in der Innenstadt, der Christkindlesmarkt und die City-Galerie als Einkaufszentrum hätten geschlossen werden müssen.

Hätte man nicht bis Dienstag, den ersten Werktag nach den Weihnachtsfeiertagen warten können?

Dazu heißt es, dass der Sprengmeister als Experte geäußert hat, dass ein allzu langes Warten nicht gut wäre. Außerdem gilt: An einem Werktag läuft auch in den Weihnachtsferien der normale öffentliche Betrieb. Zahlreiche Unternehmen, die im Bereich der Schutzzone liegen, hätten die Produktion nicht aufnehmen können. Der erste Feiertag wurde bewusst gewählt. So haben die Einsatzkräfte mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag auch noch einen zusätzlichen Zeitpuffer.

Was passiert, wenn die Fliegerbombe nicht entschärft werden kann?

"Die Fliegerbombe wird auf alle Fälle vor Ort entschärft", versichert die Stadt.

Was passiert mit der Fliegerbombe nach der Entschärfung?

Für die Entschärfung sind Spezialkräfte vom Kampfmittelräumdienst zuständig. Wenn die Bombe entschärft ist, wird sie abtransportiert. Sie bleibt nicht entschärft liegen.

Gibt es noch weitere Fliegerbomben in Augsburg?

"Davon ist leider auszugehen", heißt es vonseiten der Stadt. "Deshalb finden bei Bauvorhaben laufend Bodenuntersuchungen statt."

Was müssen die Bürger, die in der Schutzzone leben, beachten?

Die Schutzzone am ersten Weihnachtsfeiertag muss bis 10 Uhr verlassen sein. Die Stadt bittet alle betroffenen Bürger, in dieser Zeit bei Familie und Freunden außerhalb der Schutzzone unterzukommen. Ab 8 Uhr werden Notunterkünfte in der Messe, Turnhallen und Schulen bereits stehen. Der FCA stellt auch die Räume in der Fußball-Arena zur Verfügung.

Wer ist von der Fliegerbombe in Augsburg betroffen?

Die Schutzzone umfasst weite Teile der Innenstadt, des Textilviertels und Teile von Lechhausen im Radius von 1500 Metern rund um die Fundstelle (siehe Straßenverzeichnis hier). Hier leben rund 54.000 Menschen.

Wird kontrolliert, ob die Bürger die Häuser verlassen?

Die Zahl der 32.000 Haushalte lässt erahnen, dass die Polizei kaum an jeder Wohnungstüre klingeln kann. Stadt und Polizei appellieren aber eindringlich, sich an die Vorgaben zu halten. „Es ist keine Empfehlung, sondern eine eindeutige Anordnung“, sagt Polizeivizepräsident Norbert Zink. Die Beamten fahren intensiv Streife und werden jeden aus dem Gebiet verweisen. Die Polizei wird mit 700 bis 800 Kräften im Einsatz sein. Nach offiziellem Abschluss der Evakuierung wird die Polizei noch einmal überprüfen, ob wirklich niemand in seiner Wohnung geblieben ist. Wird befürchtet, dass sich noch jemand in einer Wohnung aufhält, würden "entsprechende Maßnahmen ergriffen", heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Darf man sich den Anweisungen, seine Wohnung zu verlassen, "auf eigene Gefahr" widersetzen?

Nein. Den Anweisungen sei unbedingt Folge zu leisten, betont die Stadt Augsburg. Niemand dürfe "auf eigene Gefahr" in der Schutzzone bleiben.

Was ist dafür die rechtliche Grundlage?

Zum Schutz vor besonderen Gefahren, die der Bevölkerung drohen, können die obersten Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen nach Maßgabe des Artikels 80 a des Grundgesetzes eine Evakuierung anordnen. Dies kann bedeuten, dass besonders gefährdete Gebiete geräumt werden.

Was passiert, wenn man sich den Anweisungen widersetzt?

Bis zu 1000 Euro Bußgeld drohen, da es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Denkbar ist auch, dass die Kosten für den Einsatz, sollte eine Person aus der Schutzzone gebracht werden, in Rechnung gestellt werden.

Was ist mit denen, die selbst nicht in der Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen?

Die Stadt bittet Angehörige und Sozialdienste, sich im Vorfeld telefonisch unter der Telefonnummer 0821/19222 zu melden. Die Hilfsorganisationen übernehmen dann den Transport in eine geeignete und sichere Unterkunft.

Hätte man den Radius nicht kleiner halten können?

Die Sicherheitskräfte verweisen hier auf die Größe der aufgefundenen Fliegerbombe mit einem Gewicht von rund 1,8 Tonnen. Man will mit dem weit gezogenen Radius ausschließen, dass für Bürger eine mögliche Gefahr besteht. Es ist eine Frage der Abwägung: Ein kleinerer Radius hätte ein geringeres Sicherheitsaufgebot erfordert. Die Stadt hat sich aber klar positioniert. Zum Vergleich: Beim Fund einer ebenfalls 1,8 Tonnen schweren Bombe vor fünf Jahren in Koblenz lag der Sperr-Radius sogar bei zwei Kilometern. Die Fundstelle war dort schlechter durch umstehende Gebäude abgeschirmt als es nun in der Jakobervorstadt der Fall ist.

Wie werden Betroffene informiert, die keinen Zugang zu Internet und Social Media haben?

Die Stadt will jeden Haushalt, der evakuiert wird, durch eine Postwurfsendung informieren. Die Mitteilung soll nach Angaben der Stadt mehrsprachig sein. Auf Englisch, Türkisch, Rumänisch, Italienisch, Polnisch, Kroatisch und Griechisch wird informiert. Die Stadt bittet außerdem um die Hilfe aller Bürger: Diese sollten Nachbarn über die anstehende Evakuierung informieren.

Was können Helfer tun?

Augsburg sei überwältigt von der Hilfsbereitschaft, heißt es auf der Internetseite der Stadt: "Wir freuen uns, dass Augsburg an solchen Tagen zusammensteht." Die Stadt bittet darum, den Ämtern, Behörden und Organisationen, die sich um die Evakuierung und Entschärfung kümmern, zu vertrauen. Wer dennoch helfen wolle, können das auf folgende Art und Weise tun:

Die Stadt bittet die Bürger darum, ihre Nachbarn und Freunde zu informieren: vor allem jene, die kein Deutsch sprechen, krank oder alleinstehend sind.

Besondere Unterstützung bräuchten jene, die gehbehindert oder bettlägerig sind: "Hier gibt es eine zentrale Nummer der Hilfsorganisationen: 19222. Wenn Ihnen ein Fall bekannt ist, klären Sie bitte, ob der Transport dort angemeldet wurde."

Wer in der Schutzzone wohnt, den bittet die Stadt, am Tag der Evakuierung den Nachbarn zu helfen.

Wer nicht in der Schutzzone wohnt und dennoch helfen möchte, könne Menschen bei sich aufnehmen. Die Stadt hat zu diesem Zweck die Facebook-Veranstaltung „Willkommen im Warmen“ eingerichtet. Hier finden Unterkunftssuchende und Helfer zusammen.

Was passiert am Sonntag ab 10 Uhr in der Schutzzone?

Es gilt ein Zugangsverbot: Die Schutzzone muss bis dahin evakuiert sein. Die Polizei wird die Zufahrtsstraßen absperren. Auch die Beamten werden während der Entschärfung die Schutzzone verlassen. Ist die Schutzzone evakuiert, beginnen die Experten mit der Entschärfung.

Was tut die Polizei gegen Einbrecher, die die Gunst der Stunde nutzen könnten?

Bis zum Beginn der Evakuierung ist die Polizei im Schutzgebiet vor Ort und kontrolliert die Straßen. Auch die Straßenbeleuchtung bleibt laut Stadt während der Entschärfung angeschaltet. Die Evakuierung wird durch Absperrungen rundherum gesichert. Dort wird laut Stadt Sicherheitspersonal stehen. Dessen Anweisungen sei Folge zu leisten

Wie soll verhindert werden, dass Einbrecher das Zeitfenster zwischen Entschärfung und Rückkehr der Bewohner nutzen?

Sobald das Okay der Sprengmeister kommt, werde die Polizei im Schutzgebiet vor Ort sein, um genau das zu verhindern, versichert Norbert Zink von der Polizei.

Über 50.000 Menschen müssen die Augsburger Innenstadt verlassen. Es wird die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Stadt Augsburg.

Welche Angebote macht die Stadt betroffenen Bürgern?

Ab Sonntag, 8 Uhr, stehen Notunterkünfte zur Verfügung. Die Stadt wird Busse einsetzen, um Bürger zu transportieren. Notunterkünfte sind: das Messegelände, die WWK-Arena, die TSG-Turnhalle, das Rudolf-Diesel-Gynmnasium, die Hans-Adlhoch-Schule und die Berufsschule VI. Das sind die Aufnahme-Kapazitäten:

Rudolf-Diesel-Gymnasium: ca. 250 Menschen

Hans-Adlhoch-Volksschule: ca. 250 Menschen

Berufsschule VI: ca. 250 Menschen, nicht barrierefrei

Turnhalle TSG Augsburg: ca. 250 Menschen

Messe Augsburg (Schwabenhalle): 1100 Menschen und bei Bedarf mehr

WWK-Arena: ca. 1000 Menschen, hier keine Haustiere

Gibt es in Notunterkünften etwas zu essen?

Laut Feuerwehrchef Frank Habermaier gibt es in den Unterkünften eine einfache Verpflegung – etwa belegte Semmeln.

Können Haustiere in die Notunterkünfte mitgebracht werden?

Ja. "Bitte lassen Sie Ihre Tiere nicht zuhause in den Wohnungen", sagt Augsburgs Ordnungsreferent Dirk Wurm. Tiere können in Notunterkünfte mitgenommen werden, sofern Transportvorrichtungen vorhanden sind. Tierhalter sollten zudem Tierfutter mitbringen. Wer Tiere hat, die "ein verantwortungsvoller Tierhalter" nicht in eine Sammelunterkunft mitbringen würde, soll sich beim Tierheim Augsburg melden. "Das Tierheim ist in der Lage, Kleintiere in Käfigen aufzunehmen." Bis zum 24.12., 16 Uhr, sollen sich Betroffene dort melden. Die Tiere können am 26. Dezember wieder abgeholt werden. Ein Personalausweis muss mitgebracht werden. Hunde und Katzen können in Notfällen auch im Tierheim abgegeben werden - allerdings nur in Sonderfällen.

Wie sieht es mit dem Nahverkehr aus?

Von 5 bis 10 Uhr gilt nach Angaben der Stadtwerke Augsburg der Ferienfahrplan - das Stadtgebiet wird bedient, alle Haltestellen werden angefahren. Die entsprechenden Fahrpläne hängen bereits an allen Haltestellen aus. Außerdem finden Sie die Fahrpläne unter www.sw-augsburg.de. Nach 10 Uhr fahren die Straßenbahnen in den Betriebshof. Die Busse parken außerhalb der Schutzzone. Während der Entschärfung verkehren laut Stadtwerke keine Verkehrsmittel. Fahrtickets sind am 25. Dezember nicht nötig. "Wir werden nicht kontrollieren", heißt es von den Stadtwerken. Die Stadtwerke bitten darum, nicht zu großes Gepäck zu transportieren und frühzeitig die Schutzzone zu verlassen. Regionalbuslinien des AVV fahren außerhalb der Schutzzone soweit möglich. Sie fahren die Haltestellen im Innenstadtgebiet ab 9 Uhr nicht mehr an. Betroffen ist die Streckenführung der AVV-Regionalbuslinien 211, 301, 401, 500, 501, 600 und 601.

Kommt es schon in den kommenden Tagen bereits zu Einschränkungen im Nahverkehr?

Das soll nicht der Fall sein. Einschränkungen sind laut Stadt erst zu erwarten, wenn die Evakuierung beginnt.

Was ist mit dem Augsburger Hauptbahnhof?

Der Hauptbahnhof liegt nicht in der Evakuierungszone. Die Züge fahren voraussichtlich nach Fahrplan. Während der Entschärfung könne es teilweise zu Streckenstilllegungen kommen, teilt die Stadt mit. Die letzte Entscheidung liege bei der Deutschen Bahn.

Was macht die Energieversorgung?

Die Strom- und Gasversorgung wird von den Stadtwerken Augsburg in und außerhalb der Schutzzone aufrechterhalten. Die Fernwärmeversorgung wird innerhalb der Schutzzone teilweise eingeschränkt.

Was ist mit der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung?

Sie ist im Vincentinum untergebracht, die in der Schutzzone liegt. Am Wochenende können Patienten dort normalerweise zum Arzt gehen, wenn sie medizinische Hilfe benötigen und kein Notfall besteht. Die Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung werden am Sonntag in die KV-Praxis am Klinikum umziehen. Für die Kinderärzte gilt eine Sonderregelung: Unter Telefon 116 117 sind die Praxisadressen zu erfragen.

Wer trägt die Kosten, sollten Schäden bei der Entschärfung der Bombe entstehen?

Versicherungsrechtlich ist es eine komplizierte Geschichte. Laut Bundesgesetz müsste die Stadt nur haften, wenn bei dem Einsatz nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Es hängt insofern, so die Erfahrungsberichte aus anderen Städten, mit der Haltung der jeweiligen Versicherung zusammen. Im Münchner Stadtteil Schwabing gab es im Jahr 2012 nach Sprengung einer Fliegerbombe Millionenschäden. Die meisten Mieter und Hausbesitzer durften damals aufatmen: Sie konnten die Schäden bei ihrer Versicherung geltend machen. Im Schwabinger Fall ist es sogar ein Fall für die Gerichte: Eine Versicherung hat die Stadt München verklagt. Was Schadensersatz für entgangene Einnahmen durch die Sperrung aufgrund der Entschärfung betrifft, etwa für Lokale, winkt die Stadt nach einer ersten rechtlichen Prüfung ab. Da es sich um eine Maßnahme handle, die dem Schutz von Leib und Leben im öffentlichen Interesse dient, bestehe kein Schadensersatzanspruch, sagt Ordnungsreferent Wurm.

Wird die Bombe derzeit bewacht?

Ja. Die Bombe wird von Polizisten und einem Sicherheitsdienst bewacht. Sie ist durch ein Zelt geschützt. Das Grundstück ist durch Zäune gesichert.

Wo gibt es Informationen?

Stadt: Die Stadt informiert im Internet unter der Adresse augsburg.de/evakuierung. Dort gibt es den Stadtplan mit der Sperrzone und ein Verzeichnis der betroffenen Straßen. Zudem ist ab heute, 12 Uhr, ein Bürgertelefon geschaltet unter 0821/324-4444.

Polizei: Die Polizei informiert aktuell im Internet bei Facebook und beim Kurznachrichtendienst Twitter unter dem Kürzel „@polizeiSWN“.

augsburger-allgemeine.de: Wir informieren auf unserem Internetportal unter anderem mit einem Live-Ticker (siehe unten), aktuellen Berichten und Videos – unter anderem von den Pressekonferenzen.

Mehr zum Thema

Wir berichten im News-Blog über alle aktuellen Entwicklungen zur in Augsburg gefundenen Fliegerbombe.

Hintergründe zur Bombe: "Wohnblockknacker" HC 4000: Das ist die Augsburger Fliegerbombe

Tipps für Betroffene: Evakuierung Augsburg: Tipps für Betroffene

Unser Multimedia-Special erinnert an die Augsburger Bombennacht 1944