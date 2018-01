2018-01-31 18:57:00.0

Augsburg Freundinnen geraten sich vor Kneipe in die Haare

Es hätte ein netter Abend unter guten Freundinnen werden können. Doch als das Gespräch auf einen Mann kam, entwickelte sich ein handfester Streit.

Es hätte ein netter Abend unter guten Freundinnen werden können. Am Dienstagabend waren zwei Frauen nach Angaben der Polizei zusammen in einem Lokal in der Donauwörther Straße unterwegs. Mit zunehmenden Alkoholkonsum seien auch die Gesprächsthemen der beiden Frauen intimer geworden, so die Polizei. Dabei habe sich herausgestellt, dass beide ein Auge auf denselben Mann geworfen haben. Es kam zum Streit. Beide Frauen gingen vor das Lokal, wo die Situation dann eskalierte. Dabei stieß die 68-Jährige ihre 59-jährige Kontrahentin zu Boden, die dadurch leicht am Hinterkopf verletzt und ins Krankenhaus gefahren wurde. (jaka)