2017-05-14 16:51:00.0

Jubiläum Freundschaft statt Stacheldraht

Die Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Bourges ist nach 50 Jahren aktueller denn je. Warum OB Kurt Gribl und sein Kollege Pascal Blanc nun gemeinsam über eine Karikatur lachen können. Von Eva Maria Knab

Maria Gebhard musste als Kind durch Stacheldraht flüchten. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat es bis heute nicht vergessen. „Das will ich auf gar keinen Fall wieder haben“, sagt sie. Die 75-Jährige ist in Ungarn geboren, in Frankreich aufgewachsen und hat einen Deutschen geheiratet. Sie hat in ihrem eigenen Leben gelernt, wie wichtig freie Grenzen sind. Deshalb engagiert sie sich zusammen mit vielen anderen Augsburgern mit großer Leidenschaft für ein gemeinsames Europa. Eine Basis sind Städtepartnerschaften. Die zwischen Augsburg und Bourges (Frankreich) gilt bayernweit als etwas Besonderes.

Augsburgs Partnerschaft ist besonders

ANZEIGE

Heute gibt es rund 400 Kommunen in Bayern, die eine Partnergemeinde in Frankreich haben. Die Partnerschaft zwischen Augsburg und Bourges ist die älteste im Freistaat: Sie besteht seit 50 Jahren. Es ist ein Jubiläum, das am vergangenen Wochenende auf dem Rathausplatz und im Goldenen Saal gefeiert wurde. Kurz nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich sehen viele eine besondere Aktualität, diese Städtepartnerschaft weiter lebendig zu halten.

„Dass Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen gewonnen hat, hat mich sehr erleichtert, aber die Nationalisten in Frankreich und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist immer noch da“, sagt Musiker Michel Grosjean. Auch die 18-jährige Annika Wachinger findet Abschottung, die von rechtspopulistischen Kräften gefordert wird, nicht gut: „Man sollte einen Bezug zum eigenen Land haben, aber nicht nur auf das eigene Land schauen.“ Sie hat selber beim Schüleraustausch mit Frankreich mitgemacht und hält solche Aktivitäten für sehr wichtig, damit sich Menschen über Grenzen hinweg kennenlernen.

Eine besondere Karikatur

Beim Jubiläums-Festakt im Rathaus ging ein Blick zurück in die Geschichte. Fast ein Jahrhundert waren Deutschland und Frankreich „Erbfeinde“. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten General Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer den Elysee-Vertrag. Er sollte Deutschland und Frankreich zu Freunden machen. Fünf Jahre danach, 1967, wurde die Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Bourges besiegelt. Eine Karikatur bringt Geschichte und Gegenwart zusammen: Sie zeigt Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl und seinen Amtskollegen Pascal Blanc als die „kleinen Brüder“ von de Gaulle und Adenauer. Die Zeichnung wurde beim Festakt im Goldenen Saal überreicht. Weitere Karikaturen, die die deutsch-französische Freundschaft humorvoll auf die Schippe nehmen, sind bis 30. Mai in einer Ausstellung im Augsburger Zeughaus zu sehen.

Ein regelmäßiger Austausch

Die Politik habe die Rahmenbedingungen geschaffen, sagte Gribl, gelebt werden müsse die Städtepartnerschaft von den Menschen. Am regelmäßigen Austausch zwischen Augsburg und Bourges sind Vereine, Schulen und Hochschulen ebenso beteiligt wie viele andere Institutionen. Dass dieser Austausch angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Europa an Bedeutung gewinnt, betonte der französische Generalkonsul Jean-Claude Brunet. „Gerade die Kontakte in der Zivilgesellschaft sind ein wahrer Schatz, um den Kräften, die Abschottung wollen, entgegenzuwirken.“ Die Unterstützung der Bürger sei wichtiger denn je.

Eine der lebendigsten

Die Partnerschaft zwischen Augsburg und Bourges gilt als eine der lebendigsten und herzlichsten in Bayern. Am vergangenen Wochenende fieberten die Besucher aus Bourges natürlich auch beim Heimspiel des FCA in der WWK-Arena mit. Bürgermeister Pascal Blanc verwies auf die vielen Gemeinsamkeiten der beiden Städte. Sie reichen bis in die Wirtschaft. Auch die Handwerkskammer für Schwaben pflegt eine enge Verbindung zu Frankreich. Laut Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner geht es um viel mehr als um Urkunden und den Austausch von Nettigkeiten. Gerade für Jugendliche sei es wichtig, unvoreingenommen Erfahrungen zu sammeln. Im Mittelpunkt stehe deshalb der Lehrlingsaustausch, der es ermöglicht, Menschen und Arbeitsmethoden im anderen Land kennenzulernen.