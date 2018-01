Für ein kulturell vielseitiges Augsburg

2018-01-02 15:13:11.0

Vor 15 Jahren entstand die Bürgerstiftung Augsburg „Beherzte Menschen“ mit dem Ziel, das bürgerschaftliche Engagement für eine soziale, friedliche, kulturell vielseitige und zukunftsfähige Stadt zu fördern.

Zu den Projekten zählt zum einen der „Mathe macht Spaß“-Kurs, der einmal wöchentlich angeboten wird: Grundschülern wird von Studierenden der Universität Augsburg Mathematik-Unterricht erteilt. Zum anderen wird die „Lesezeit“ in der Stadtbücherei angeboten. Der „red hands day“, der für Sommer geplant ist, soll Kinder motivieren, sich gegen Krieg und den Einsatz von Kindersoldaten einzusetzen.

„Der helfende Hase“ ist eine Ehrenamtsauszeichnung, die seit Anfang 2016 verliehen wird. Sie wird von der Augsburger Hasen-Bräu an Organisationen oder Einzelpersonen aus der Region überreicht, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen und dafür weder Zeit noch Mühe scheuen. „Der helfende Hase“ soll ein Zeichen der Anerkennung der für die Gesellschaft wertvollen Taten sein. Die Auszeichnung ist mit 550 Euro dotiert, in Anlehnung an die 550-jährige Brautradition von Hasen-Bräu, und wurde neun Mal vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine Jury, der neben dem Marketing-Manager von Hasen-Bräu, Max Lenz, auch Augsburgs Bürgermeister und Sozialreferent Dr. Stefan Kiefer sowie der Programmchef von a.tv, Jan Klukkert, angehören. Die Verleihung ist in der Sendung „auf ein Bier mit…“ auf a.tv zu sehen. Auch 2018 wird es voraussichtlich zehn Preisträger geben, für die es sich zu jubeln lohnt. „Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Bewerbungen für das kommende Jahr “, so Lenz.

