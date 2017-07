2017-07-20 13:30:00.0

Augsburg Fußballer setzen auf Kunstrasen

Referent Dirk Wurm erklärt beim Sportgespräch im Holzerbau, was der städtische Sport- und Bäderplan etwa im Spickler Fribbe an Veränderungen beinhaltet. Von Silvia Kämpf

Seit mittlerweile sechs Wochen „tourt“ Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) mit dem Sport- und Bäderentwicklungsplan unter dem Motto „Augsburg macht Sport Platz“ durch die Stadt. Jetzt stellte er im Holzerbau vor, was für die östlichen Stadtteile Hochzoll, Spickel und Herrenbach darin als einstimmig beschlossen gilt. Ziel sei, die drei tragenden Säulen – Vereins-, Freizeit- und Schulsport – unabhängig vom sozialen Status der Nutzer miteinander zu verzahnen. Denn Fakt sei, dass sich die sportliche Nachfrage weiterentwickelt hat.

Sanierungsbedarf im Fribbe

Laut Dirk Wurm sind die mehrheitlich in den 1960er- und 70er Jahren erbauten Augsburger Sportstätten inzwischen nicht nur energetisch, sondern auch inhaltlich überholt. Gerade viele Schulsportanlagen entsprechen seinen Worten nach „nicht mehr so ganz“ den aktuellen Bedürfnissen. Im Stadtteil Spickel gilt das Hallenbad als modernisierungsbedürftig, was im Umkehrschluss jedoch bedeute, dass es für zwei Jahre geschlossen werden müsse. Der finanzielle Sanierungsaufwand betrage außerdem sieben bis zehn Millionen Euro.

Jetzt dürfe man jedoch erst einmal ein beheiztes Nichtschwimmerbecken auf der Freifläche zwischen Kanal und Planschbecken bauen. Kostenpunkt: eine Million Euro. Anfang der Badesaison 2018 soll es laut Wurm fertig sein. Da dies zu Lasten der Liegewiese geht, will das Sportreferat Ersatz schaffen. Nach Auskunft Wurms sollen die „total verschlammten“ Wat-Becken verfüllt und angesät werden, da sie ohnehin schwer sauber zu halten waren. Der sich aufdrängenden Frage, warum nicht gleich ein Schwimmerbecken gebaut werde, kam Wurm mit folgendem Hinweis zuvor: Ein Schwimmerbecken benötige mehr Aufsichtspersonal und sei deshalb kostenintensiver. Das Nichtschwimmerbecken aber verfüge über genügend Tiefe, sodass darin auch geschwommen werden könne.

Kooperationen angedacht

Um beispielsweise für die Fußballer die Situation zu entspannen, denken die Hochzoller Sportvertreter über Kooperationen nach. Von der Mitgliederzahl her seien sie fast „zu klein zum Leben, aber zu groß zum Sterben“. Denn wie auch die Abteilungsleiter von TSG Hochzoll, DJK Hochzoll und FC Hochzoll sagten, gibt es im Moment für die Fußballer alles doppelt und dreifach – angefangen vom Vereinsheim bis hin zum Rasenmäher. Synergie-Effekte sind laut Wurm das Ziel, das die Planer im Sportbereich verfolgen. Und die erhoffe man sich auch über ein Kunstrasenfeld, wie es Präsident Alfred Sahl für seinen TSV Firnhaberau durchsetzen konnte.

Thematisiert wurden im Holzerbau die Möglichkeiten, die Siebentischwald und Kanustrecke bieten. Stadträtin Pia Haertinger meldete sich zum Stadtwald zu Wort: „Wenn überhaupt“, sagte sie, „kann ich mir eine Kneipp-Anlage vorstellen.“ Ansonsten solle der Wald bleiben dürfen, wie er ist. Die Neuigkeiten aus dem Bereich der Kanuten kamen von Dirk Wurm selbst: „Wir wollen uns für die Kanu-WM 2022 bewerben“, erklärte er. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass über den Austragungsort bislang noch nicht entschieden sei.

Lebenswelten im Blick

Fachlich unterstützt wurde die Stadt bei der Ausarbeitung des Sport- und Bäderentwicklungsplanes von den Professoren Robin S. Kähler und Hans Peter Brandl-Bredenbeck sowie Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger. Besondere Rechnung trugen sie „den stadtteilorientierten Entwicklungen“. Für komplexe Veränderungen in der Lebenswelt der Menschen, suchten sie praktikable Handlungsansätze.