2017-01-02 09:34:00.0

Augsburg Ganz schön was geboten in Stadt und Land

Am Roten Tor in Augsburg können die Besucher ins Mittelalter reisen. Historisch geht es auch bei Festen in der Region zu. Es locken aber noch ganz andere Veranstaltungshöhepunkte.

Region Wer feste arbeitet, darf auch feste feiern, sagt der Volksmund. Und so bringt das neue Jahr in der Region Augsburg wieder eine ganze Reihe großer Feste und Veranstaltungen mit sich. Manche gibt es jedes Jahr, aber es sind auch wieder einige besondere Jubiläen dabei.

Augsburg Martin Luther veröffentlichte vor 500 Jahren seine 95 Thesen und läutete damit die Reformation ein. Auch in der Lutherstadt Augsburg wird dies gefeiert – mit Gottesdiensten, Vorträgen, Theaterinszenierungen, Führungen und mehr (www.luther2017.de). Im August wird rund ums Rote Tor das Historische Bürgerfest gefeiert. Die Wall-Anlagen werden dann zum Lager für Ritter und Gaukler. Ebenfalls im Sommer – vom 29. Juni bis zum 1. Juli – wird die Innenstadt zur Festzone. Bei den „Sommernächten“ gibt’s Musik für Besucher jedes Alters.

Friedberg 2017 haben am Friedberger See zwei Veranstaltungen Premiere, die es so dort noch nicht gab. Am 12. und 13. Mai gehen in einem Zelt die Schlagertage über die Bühne. Noch sind nicht alle Musiker bekannt, es steht aber fest, dass Michelle, Mickie Krause, Kerstin Ott, Junge Zillertaler und Vanessa Mai dabei sind. Am 21. und 22. Juli ist ein Festival für Junge und Junggebliebene geplant, mit Musik, Workshops, Markt und Essen –- ähnlich wie das Augsburger Modular. Ebenfalls beliebt: Faschingsumzug (28. Februar), Töpfermarkt (17./18. Juni), Fête de la Musique (21. Juni), Volksfest (4. bis 15. August), Musiksommer (ab 31. August) Halbmarathon (10. September) und Friedberger Advent (ab 5. Dezember).

Gersthofen Die Höhepunkte in der Stadt Gersthofen im kommenden Jahr sind die sieben großen Kol-La-Faschingssitzungen an den Wochenenden vom 10. bis 19. Februar in der Stadthalle. Zahlreiche Besucher anziehen wird am 1. Mai der Maimarkt. In eine neue Runde geht das große Stadtfest Kulturina vom 4. bis 7. August, das regelmäßig mehr als 40000 Besucher anzieht. In der Stadthalle gibt’s Auftritte des live kochenden Gourmetkochs Christian Henze (5. März), Musik mit Saso Avsenik und seinen Oberkrainern (12. März), oder ein Soloprogramm mit Max Raabe (19. Mai).

Neusäß Ihr großes Stadtfest feiert die Stadt Neusäß an den beiden Wochenenden 7. bis 9. und 13. bis 16 Juli. Zu den bereits jetzt feststehenden Gästen gehören die Gruppen „Cash ’n’ Go“ und „Gregg is back“ und auch einige Überraschungen sind auf den beiden Bühnen im Festgelände geplant. Die Stadthalle bietet unter anderem eine komödi-antische Lesung mit der Schauspielerin und Autorin Katerina Jacob (27. Februar) und eine Aufführung von William Shakespeares Komödie „Wie es Euch gefällt“ (29. April).

Stadtbergen Im Jahr 2017 jährt sich die Stadterhebung der vorherigen Gemeinde Stadtbergen zum zehnten Mal – Grund genug, das Jubiläum mit einer Festwoche zu feiern. Diese findet vom 19. bis 28. Mai statt und soll eine Mischung aus Kneipenfestival, Musikmeile und Familienfest sein. Vom 24. bis 28. Mai findet dann das beliebte Stadtberger Stadtfest bei Leitershofen statt. Auch der Stadtberger Bürgersaal wartet mit einer Reihe interessanter Musikevents auf: Am 3. März gastiert dort Kabarettist Tim Boltz mit „Rüden haben kurze Beine“, am 11. März Michael Fitz mit „Des bin i“.

Thierhaupten Die Festwoche in Thierhaupten – mit Festzelt, Fahrgeschäften und bekannten Partybands – lockt jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Im Jahr 2017 findet die Veranstaltung vom 10. bis 15. August statt. Höhepunkt dabei ist der Umzug mit Blumenwagen. Dabei werden mit tausenden Dahlienblüten verschiedene Motive dargestellt.

Meitingen Eine große Open-Air-Party ist das Sommerfest auf der Schlossstraße und dem Rathausplatz in Meitingen. Am Freitag, 21. Juli, wird es wieder verschiedene Bühnen geben, auf denen Musik und Tanz geboten ist. Zum Sommerfest gehören aber auch viele Stände und einige Attraktionen für Kinder wie beispielsweise die Riesenrutsche.

Zusmarshausen Der Kulturkreis Zus-Kultur plant für 2017 wieder ein Schlossfest. Bereits 2011 wurde rund um das historische Schloss gefeiert. Das Datum für das dreitägige Open-Air-Fest mit Bühnen und Marktständen steht schon fest: Es findet vom 11. bis 13. August 2017 statt.

Königsbrunn Zum Doppeljubiläum 175 Jahre Gemeinde und 50 Jahre Stadt gibt es 2017 zahlreiche Veranstaltungen. Man darf davon ausgehen, dass auch beim alljährlichen Volksfest „Gautsch“, die vom 23. Juni bis 2. Juli stattfindet, besondere Attraktionen geboten sein werden. Am Sonntag, 2. Juli, wird ein großer Festzug vom Stadtzentrum zum Volksfestgelände Besucher anlocken. Vom 13. bis 16. Juli steigt dann erneut das Königs-Festival. Auf der Open-Air-Bühne bei der Hydro-Tech Eisarena treten dann Michael Mittermeier (13. Juli), Bea-trice Egli (14. Juli), Helters Skelter (15. Juli) und Chris Kolonko (16. Juli) auf.

Aichach In Aichach findet in diesem Jahr wieder die Verkaufsmesse Wila statt. Die Veranstaltung auf dem Volksfestplatz vom 24. bis zum 26 März ist ein Besuchermagnet im Frühjahr. Der Eintritt ist kostenlos und besonders am verkaufsoffenen Sonntag mit weiteren Veranstaltungen im Zentrum (Oldtimerschau) ist die ganz Stadt und das Umland auf den Beinen. Ein Klassiker im Jahreslauf ist auch das Stadtfest mit regelmäßig 20000 Besuchern. Es findet immer am ersten Samstag in den Sommerferien statt.

Pöttmes Das Flair des Historischen Marktfests in Pöttmes hat sich herumgesprochen. Es ist ein Fest von Bürgern für die Bürger, findet alle drei Jahre statt und bindet die gesamte Marktgemeinde mit Vereinen und Gruppen ein. Heuer können die Besucher vom 30. Juni bis zum 2. Juli in das Leben der Ritter und Burgfräulein eintauchen.

Schwabmünchen Am 2. April lockt das Frühlingsfest die Besucher in die Stadt. Am letzten Juliwochenende wird im Luitpoldpark beim beliebten Heimatfest gefeiert. Ende August steigt wieder das Singoldsand-Festival im Herzen der Stadt. An den zwei Tagen werden wieder tausende Menschen friedlich und ausgelassen rund um die Geyerburg tanzen und feiern. Ab dem 23. September lockt der Michaelimarkt erneut die Massen in die ehemalige Kreisstadt.