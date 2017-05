2017-05-28 13:47:00.0

Augsburg Gartenparty: Mann sticht mit Messer auf Gast ein

Blutiges Ende eines Grillfestes in Haunstetten: Ein 35-Jähriger ist mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Ein 35-Jähriger ist bei einem Grillfest in Haunstetten am Samstagabend laut Polizei durch Messerstiche schwer verletzt worden. Als Tatverdächtiger wurde ein 32-Jähriger festgenommen. Nach Angaben der Polizei veranstaltete ein 53-jähriger Mann in seinem Garten ein Grillfest mit seiner Familie und Freunden. Am Abend erschien ein 32-jähriger Mann, nach Angaben von Zeugen bereits alkoholisiert, unvermittelt auf der Grillparty und fing an die Gäste zu beschimpfen. Nachdem er trotz Aufforderung keine Ruhe gab, wurde er vom Gastgeber aufgefordert zu gehen. Das tat er zunächst auch.

Rückkehr mit zwei Messern

Gegen 21.30 Uhr kehrte der 32-jährige laut Polizei jedoch mit zwei Messern bewaffnet zurück und stach unvermittelt auf einen 35-jährigen Gast ein, der auf einem Gartenstuhl saß. Der Mann wurde dabei schwer am Oberschenkel und am Kopf verletzt. Die Partygäste leisteten Erste Hilfe und verständigten einen Notarzt. Der Verletzte wurde ins Klinikum gebracht.

Der Täter flüchtete in südliche Richtung. Polizei fahndete zunächst erfolglos nach ihm. Gegen 2 Uhr wurde auf der Haunstetter Straße ein Fahrradfahrer durch eine Streife kontrolliert, dessen Beschreibung auf die des Täters passte. Der Beschuldigte, der ebenfalls in Haunstetten wohnt, ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wo sind die Messer?

Die Kripo Augsburg ermittelt. Nähere Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat und den genauen Abläufen werden abgeklärt. Die vom Täter verwendeten Messer, von denen lediglich bekannt ist, dass sie weiße Griffschalen haben, konnten bislang noch nicht gefunden werden. Personen, die im Bereich der Haunstetter Straße/Leisenmahd möglicherweise Messer mit weißen Griffen gefunden haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Augsburg unter 0821/323-3810, in Verbindung zu setzen. (AZ)