2017-01-24 14:15:00.0

Augsburg Gasgeruch: Feuerwehr rückt in Innenstadt an

Ein Einsatz der Feuerwehr hat am Dienstagmittag für Aufsehen in der Innenstadt gesorgt: Gasgeruch alarmierte die Einsatzkräfte, die aber schnell Entwarnung gaben.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstag gegen 13.08 Uhr im Hunoldsgraben in der Altstadt im Einsatz. Laut einer ersten Auskunft der Polizei soll bei Arbeiten eine Gasleitung in einem Gebäude beschädigt worden sein.

Es wurde Gasgeruch festgestellt. Die Gefahr war aber schnell gebannt. Laut Polizei wurde das Hauptventil geschlossen. Es wurde niemand verletzt. Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet.