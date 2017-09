2017-09-28 09:00:00.0

Neuburg Gegenwind für Wasserstrom

Kraftwerksbetreiber Uniper will mehr Ökostrom erzeugen. Dafür soll das Wasser am Kraftwerk Bergheim 30 Zentimeter höher gestaut werden. Der Stadtrat hat massive Bedenken. Von Marcel Rother

Neuburg und das Wasser verbindet eine spezielle Beziehung. Einerseits wurde die Stadt durch die Donau zu dem was sie ist. Andererseits wurde sie in der Vergangenheit durch Hochwasser nicht nur einmal schmerzlich in Mitleidenschaft gezogen. Entsprechend sensibel reagierten die Stadträte auf die Berichterstattung des Kraftwerksbetreibers Uniper: Der hatte beim Kraftwerk in Bergheim einen Probestau durchgeführt – mit dem langfristigen Ziel, den Pegelstand um 30 Zentimeter erhöhen zu dürfen und so mehr Strom aus Wasserkraft zu erzeugen.

Wie wirken sich die erhöhten Pegelstände auf Neuburg aus, diese Frage stand im Stadtrat im Mittelpunkt. Erste Entwarnung der Kraftwerksbetreiber: Bei Hochwasser ändert sich nichts, die Erhöhung der Pegel um 30 Zentimeter greife nur im „Normalfall“. Welche Auswirkungen das hat, wurde in einem dreistufigen Probestau untersucht. Vom 9. bis 14. Februar um 10 Zentimeter, vom 14. bis 27. Februar um 30 Zentimeter und vom 27. Februar bis 2. März um 20 Zentimeter. Dabei wurden 18 Grundwasserstellen kontinuierlich überprüft.

Ergebnis: Im Bereich der gedichteten Dämme bei Bergheim ist kein Einfluss der Stauzielerhöhung um 30 Zentimeter messbar. Im Stadtgebiet Neuburg jedoch, das im ungedichteten Bereich der Donau liegt – das heißt: nicht durch Dämme geschützt – stieg der Grundwasserpegel im direkten Nahbereich der Donau. Besonders am nördlich der Englisch-Garten-Siedlung, zirka 130 Meter südlich der Donau, war ein Anstieg von 10 Zentimetern gemessen worden. Auch der Wasserstand der Donau erhöhte sich in Neuburg im Mittel um 12 Zentimeter. Mit der Folge, dass sich die Uferlinie an der Leopoldineninsel bei einer Stauzielerhöhung um 30 Zentimeter um 1,5 bis 2 Meter versetzt. Insgesamt würde die beeinflusste ökologische Fläche ein bis eineinhalb Hektar betragen. Der Orientierungswert für die FFH-Verträglichkeit liegt bei rund einem Hektar.

Die Stadträte äußerten Bedenken. Sie wollten wissen, welche Folgen die geplante Erhöhung für die Fischbestände und den Sedimetabtrag hat. Diese wurden von den Kraftwerksbetreibern als vernachlässigbar eingestuft. Matthias Enghuber von der CSU verwies auf Anwohner, deren Keller bereits in der Vergangenheit allzu oft unter Wasser gestanden hätten. Unterstützung bekam er von Fraktionskollege Hans Mayr, der Ökostrom und Anwohnerinteressen kollidieren sieht: „Wasser ist ein sehr sensibles Thema in der Stadt, da entscheiden oft wenige Zentimeter – das kann nach hinten losgehen“, warnte er. Alfred Hornung verwies auf das Donaumoos, in dem nicht selten das Wasser stünde: „Das beunruhigt die Leute.“ Zudem bemängelte der Stadtrat, dass in den Berechnungen Pegelmessstellen in Heinrichsheim fehlen würden – da, wo es besonders wichtig sei.

Der Kraftwerksbetreiber argumentierte, diese seien aus Zeitmangel nicht aufgenommen worden, sicherte jedoch zu, dies nachholen zu wollen. Nicht zuletzt stelle der Stadtrat die Verhältnismäßigkeit in Frage: Die Stauzielerhöhung würde fünf Prozent mehr Strom bringen. Trotz aller Vorbehalte hat der Stadtrat in diesem Fall wenig Entscheidungsgewalt. Es handelt sich um ein staatliches Verfahren, die Entscheidung darüber fällt beim Landratsamt.