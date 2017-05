2017-05-06 18:31:25.0

Diözese Augsburg Gemeinsames Beten über Whatsapp

Wer junge Menschen erreichen will, kommt an Facebook und Co. nicht vorbei. Wie die Diözese Augsburg das Internet nutzt und wie man über Whatsapp beten kann.

Seit Januar bietet die schwäbische Diözese ein gemeinsames Beten über den Smartphone-Nachrichtendienst WhatsApp an. Foto: Arno Burgi dpa