2017-05-26 14:29:00.0

Augsburg Gericht kippt Marktsonntage in der Innenstadt

Zum Europatag und dem Turamichele-Fest gab es in Augsburg verkaufsoffene Sonntage - bis jetzt. Ein Gericht hat die bisherige Regelung für rechtswidrig erklärt.

In Augsburg wird in der Innenstadt es künftig keine verkaufsoffenen Sonntage mehr geben - zumindest nicht in bisheriger Form. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat nach Auskunft der "Allianz für den freien Sonntag" die Regelung für rechtswidrig erklärt, die vorsieht, dass die Läden in der Innenstadt jeweils zum Europatag im Mai und zum Turamichele-Fest öffnen dürfen. Das Gebiet umfasste dabei in der Vergangenheit auch die City-Galerie.

Helmer: "Hatten diese Entscheidung erwartet"

Die "Allianz für den freien Sonntag", hinter der die Gewerkschaft Verdi sowie die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB stehen, war gegen die Verordnung der Stadt vor Gericht gezogen und hatte nun Erfolg. Erwin Helmer, Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, sagte, die Haltung der Kläger sei bestätigt worden. "Wir hatten diese Entscheidung erwartet, da sie die Linie der Gerichte zum Sonntagsschutz wieder einmal bestätigt." Verdi-Sekretär Thomas Gürlebeck sei zu begrüßen und diene dem Schutz der Angestellten im Augsburger Handel.

Zweite Bürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, sie wolle zunächst die konkrete Urteilsbegründung abwarten. Mehr dazu lesen Sie in Kürze auf augsburger-allgemeine.de. AZ