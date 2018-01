2018-01-28 13:16:00.0

Augsburg Gesprächsbedarf beim SPD-Neujahrsempfang

Kurz nach dem Bundesparteitag in Bonn ging es im Augsburger Rathaus vor allem um das Selbstverständnis der Partei. Die Diskussionskultur wurde gelobt. Was Mitglieder sagen. Von Fridtjof Atterdal

Eigentlich hätte man erwarten können, dass der Neujahrsempfang der SPD Rathausfraktion am Freitagabend im Rathaus den Auftakt des Landtagswahlkampfes markiert. Doch angesichts der Verhandlungen in Berlin und des gerade zurückliegenden Bundesparteitages im Bonn war das bestimmende Thema des Abends die Partei selbst, ihre Gesprächskultur und das Bild, das sie derzeit in der Öffentlichkeit abgibt.

„Die Menschen beginnen wieder über Politik zu diskutieren – Zuhause an den Küchentischen“, sagte die Festrednerin des Abends, Bayerns SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen. Die Bürger wollten mitgestalten und würden sich inhaltlich mit der Bundespolitik auseinanderzusetzen. Was nach außen wie eine Zerreißprobe der SPD aussähe, sein in Wirklichkeit ein wichtiges Stück Diskussionskultur, das der Politik in den letzten Jahren verloren gegangen sei. „Die anderen Parteien täten gut daran, es uns nachzumachen und mit ihren Mitglieder zu diskutieren“, so die Politikerin.

ANZEIGE

„Krachende Niederlage“

Augsburgs SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr sagte in ihrer Rede, die SPD täte sich schwer, mit einer Situation umzugehen, wo sie nach vier Jahren großer Koalition eine krachende Niederlage einstecken musste. Im Kern gehe es in der Auseinandersetzung innerhalb der Partei um die Frage, ob sich der Einzelne mit dem Ergebnis der Sondierungsgespräche noch identifizieren könne. „Wohin wir kommen, wenn die Menschen nicht mehr darum streiten, was das Beste für unser Land, für unsere Demokratie ist, sieht man doch gerade an den Wahlergebnissen für eine populistische Hetzerpartei wie die AfD“, so Bahr.

Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Margarete Heinrich ging in ihrer Rede auf die Arbeit der Partei in den vergangenen drei Jahren im Stadtrat ein.

Konfliktpotenzial reduzieren

Bezüglich des Oberhauser Bahnhofs sagte sie, SPD-Ordnungsreferent Dirk Wurm habe gemeinsam mit seinem Team einen mutigen Weg beschritten. Mit der Schaffung eines betreuten Cafés für Menschen in besonderen sozialen Lebenslagen sollten Konfliktpotenziale am Platz reduziert werden. „Wir können unsere Augen nicht davor verschließen, dass nicht alle Mitmenschen auf der Sonnenseite des Lebens stehen und durch persönliche Schicksalsschlage ungewollt in diese Situation kommen“, so Heinrich. Der gesamte Stadtteil Oberhausen werde zudem aufgewertet, etwa durch Neubauten auf dem ehemaligen Cema- und Zeuna-Gelände.

Die Stadträtin, die einen Sitz im bayerischen Landtag anstrebt, ging auch auf die aktuelle Situation beim Augsburger Lampenwerks Ledvance ein. Zur geplanten Schließung der Logistiksparte von Ledvance sagte sie, die Pläne machten sie fassungslos. Nach Gesprächen unter anderem mit dem Betriebsrat des Unternehmens sei sie überzeugt, dass Ledvance in Augsburg noch eine Zukunft habe, die vom Management nicht zerstört werden dürfe.

Mitgliederzuwachs in Göggingen

Beim geselligen Teil der Veranstaltung standen die Menschen in Grüppchen zusammen und diskutierten über eine SPD-Regierungsbeteiligung. „Es gibt Pro und Contra aber die Leute sind endlich am Reden“, sagte Stadträtin Jutta Fiener. Die Diskussion habe in Göggingen bereits zu einem Mitgliederzuwachs der Partei geführt.

„Mir gefällt der große Respekt, mit dem sich die Befürworter und Gegner behandeln“, sagte Juso-Mitglied Marco Reo. Als GroKo-Gegner habe ihm die Rede von Ulrike Bahr gut gefallen. „Sie hat ihren Standpunkt sachlich verteidigt und sorgt für Glaubwürdigkeit der Partei“, so das Juso-Mitlgied.