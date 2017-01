2017-01-31 09:54:00.0

Augsburg Glatteis: Zoo, Botanischer Garten und Westfriedhof heute zu

Der Regen sorgt in Verbindung mit überfrierendem Matsch für glatte Verhältnisse in Augsburg.

Der Regen in Verbindung mit über Nacht gefrierendem Matsch sorgt teils für glatte Verhältnisse: Wegen Eisbildung auf den Wegen hat der Zoo am heutigen Dienstag geschlossen, ebenso der Botanische Garten und der Westfriedhof. Man gehe davon aus, dass bis zum morgigen Mittwoch die Eisplatten durch den Regen geschmolzen sind, so das Grünamt, das für den Botanischen Garten zuständig ist. Auch der Westfriedhof wird heute geschlossen bleiben. Zu Trauerfeiern und Beisetzungen werden die Trauergäste eingelassen.

Glatt wurde es auf manchen Wegen, die nicht geräumt waren. Wie hier entlang der Wertach. Ein Leser schickte uns von heute Morgen dieses Foto:

(skro)