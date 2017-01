2017-01-13 12:54:00.0

Bahn Gleisbau: Bald wird's an den Wochenenden laut in Augsburg

Die Deutsche Bahn will in den kommenden Monaten ihre Gleisanlagen in Augsburg modernisieren. Die lautesten Arbeiten sollen an den Wochenenden stattfinden - auch nachts.

Die Deutsche Bahn will in den kommenden Monaten ihre Gleisanlagen in Augsburg modernisieren, so auch am Bahnhof Oberhausen. Foto: Anne Wall/Archiv