Augsburg Gnadenhof droht Zwangsräumung

Natalie Fuchs kämpft weiter um Platz für ihre Tiere. Dabei geht sie auch juristische Risiken ein. Von Peter K. Köhler

Jahrelang hat Natalie Fuchs mit einigen Unterstützern ein kleines Dorf aus Holzhütten gebaut. Hier finden allerdings keine Menschen ein Dach über dem Kopf. Vielmehr beherbergt die 67-Jährige in ihrem Gnadenhof seit 15 Jahren „Wegwerftiere“. So nennt sie Hunde, Katzen, Hasen und andere Vierbeiner, die irgendwann als Hausgenossen ausgedient haben, alt geworden sind oder als lästig empfunden und daher von ihren Besitzern auf irgendeine Weise entsorgt wurden. Nach der Kündigung ihres Pachtvertrages hat Fuchs ein neues Grundstück in Göggingen gefunden – bis das bezogen werden kann, sind allerdings noch juristische Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Doch jetzt spitzt sich die Lage zu: Der Verpächter in Oberhausen droht mit Zwangsräumung. Eigentlich hätte das Grundstück bereits Ende Oktober geräumt sein müssen. „Den lass ich den Gerichtsvollzieher zahlen und gehe in Privatinsolvenz. Das schadet mir bei meiner kleinen Rente gar nichts“, meint Fuchs kämpferisch. Für die passionierte Tierfreundin sind all die juristischen Fragen Nebensache, die sich schon irgendwie klären werden. „Meine Tiere müssen irgendwo hin. Nur das interessiert mich.“

Angefangen hat Natalie Fuchs mit vier Hunden

Angefangen hat Natalie Fuchs mit vier Hunden, die sie in Obhut nahm. „Ich war schon immer gern an der frischen Luft und bin nachts, wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin, mit meinen Hund spazieren gegangen. Nach und nach habe ich dann einige alte oder nicht mehr von ihren Besitzern nicht mehr ,gebrauchte’ Hunde bekommen: Die konnte ich nicht artgerecht in meiner Wohnung halten und habe daher ein Gelände gesucht, wo sie Auslauf hatten.“ Gefunden hat sie es am nördlichsten Zipfel Oberhausens. Dann kam eins zum anderen. Neben Hunden kamen die anderen Tiere hinzu, denen sie ein gutes Leben bis zu ihrem Tod bieten will. Für alle Arten baute sie mit Hilfe ihres Sohnes und einiger Bekannten neue Holzhütten.

Doch dann wurde ihr der Pachtvertrag für das Grundstück gekündigt. Monatelang suchte nach Ersatz und fand schließlich ein Wochenendgrundstück am Mühlanger in Göggingen. Doch damit sind ihre Probleme noch lange nicht gelöst. Denn sie hatte die Rechnung ohne die Behörden gemacht. Das Grundstück liegt im Außenbereich, in dem nicht gebaut werden darf. Ohne zu fragen ließ die resolute ehemalige Bedienung nebeneinander drei Baucontainer aufstellen, die ihr von einem Unternehmer geschenkt worden waren. Sie sollen den Mittelpunkt des neuen Gnadenhofes bilden mit Lagern für Futter und dem Büro. Seit Monaten wird sie von einer Handvoll Straftätern unterstützt, die bei ihr Sozialstunden ableisten und dadurch dem Gefängnis entgehen. Sie richten das Grundstück für den Umzug des Hüttendorfes her. „Da bin ich dem Sozialdienst Katholischer Männer sehr dankbar. Der schickt die Leute her, und die arbeiten gut“, so Fuchs.

Das Bauordnungsamt verlangte einen Plan

Das Bauordnungsamt verlangte zunächst, dass für das Aufstellen des Hüttendorfes ein Architekt einen Plan erstellen und einreichen müsse. Das ist mittlerweile geschehen. Ich hätte mir einen Architekten nicht leisten können, habe dann aber einen gefunden, der den Plan kostenlos gezeichnet hat“, erzählt Fuchs. Darin sind die Gebäude als sogenannte „fliegende Bauten“ bezeichnet, die ohne Fundament aufgestellt und im Zweifelsfall schnell wieder zu entfernen sind. Ob die Stadt das genehmigt, steht noch nicht fest.

Nachdem sie zunächst meinte, „ich baue trotzdem“, lässt sie sich mittlerweile von einem Anwalt beraten. Konkrete Ergebnisse gibt es derzeit aber noch nicht. Doch locker lassen kann und will Natalie Fuchs nicht: „Ich mache weiter. Die Tiere sind mein ein und alles.“

Ärger hat sie auch mit dem Veterinäramt, das den Gnadenhof als ungenehmigte „Tierheim-ähnliche Einrichtung“ einstuft. Dem widerspricht Fuchs: „Ich vermittle keine Tiere, wie das Tierheim. Meine Viecherl bleiben alle bei mir und dürfen hier in Ruhe sterben.“

Homepage:www.gnadenhof-fuchs.de