2017-02-02 05:50:00.0

Augsburg Grippe: Jetzt bloß keine Hände schütteln

Die Grippewelle ist da. Wie man sich vor Ansteckung schützen kann und was Erkrankte tun sollten. Von Helena Schachtschabel

Ein bisschen Husten, ein kleiner Schnupfen und leichtes Fieber und schon heißt es für viele: „Ich habe die Grippe!“ Mit der eigentlichen Influenza habe das wenig zu tun, sagt der Internist Dr. Kurt Reising. „Bei der echten Grippe erkrankt der Patient innerhalb weniger Stunden sehr stark und leidet dabei an hohem Fieber bis 39 oder sogar 40 Grad“, sagt er. In diesem Jahr erkranken im Vergleich zum letzten besonders viele Menschen an dem Virus. Reising vermutet, dass die diesjährige Grippewelle momentan ihren Höhepunkt erreicht und mahnt deshalb zu besonderer Vorsicht.

Die Schutzimpfung lohnt sich auch jetzt noch

„Grundsätzlich empfehle ich die Grippeschutzimpfung sehr“, so der Mediziner. Gerade Menschen, die viel mit anderen Menschen in Kontakt sind, aber auch Schwangere und vor allem ältere Menschen sollten sich gegen die Viruserkrankung schützen. Dabei sei es nie zu spät für die Schutzimpfung: „Wer momentan gesund ist, sollte sich impfen lassen, denn die Grippewelle kann durchaus noch bis Mitte März andauern“, rät er.

Abgesehen von der Impfung sollte man momentan große Versammlungen vermeiden und das Immunsystem aktivieren: „Dazu ist vor allem ausreichend Schlaf und Bewegung wichtig, genauso wie eine vitaminreiche Kost. Und natürlich kann auch ein Saunagang nicht schaden“, so Reising.

Besonders wichtig zur Vorsorge sei aber natürlich das regelmäßige Händewaschen und vor allem sollte man nicht jedem die Hand geben: „Das ist so eine Unart bei uns, dass wir immer jedem die Hand schütteln müssen.“ Gerade in der Winterzeit solle man den freundlichen Händedruck vermeiden, ist seine dringende Empfehlung. Haben alle Vorsichtsmaßnahmen nichts gebracht und man erkrankt dennoch an dem Grippevirus, so sei besonders eines wichtig: Zuhause bleiben! „Viele Arbeitnehmer fühlen sich verpflichtet, trotz Erkrankung ins Büro zu kommen, aber das sollte man absolut nicht tun“, warnt Reising, denn der Grippevirus sei sieben Tage lang ansteckend.

Fieber nicht mit Medikamenten senken

Abgesehen davon rät der Arzt dringend dazu, das Fieber nicht zu senken: „Fieber ist wichtig, um schnell wieder gesund zu werden, weshalb die Patienten das Fieber ruhig auf 39 Grad kommen lassen sollten.“ Erst ab 40 Grad werde es gefährlich. „Früher war das Geheimrezept gegen die Grippe ein Schwitzbad und anschließend unter sieben Decken für fünf Stunden zu ruhen, danach ist es vorbei“, erinnert sich Reising. Fiebersenkende Schmerzmittel sollten daher nur in kleinen Mengen eingenommen werden.

Auch von der vorschnellen Gabe von Antibiotika hält er nichts. Zwar bringen gerade bei älteren Patienten bakterielle Sekundärinfektionen wie eine Lungenentzündung ein hohes Risiko mit sich, jedoch führe die häufige Einnahme von Antibiotika zu einer Resistenz.