2018-01-30 07:25:00.0

Augsburg GroKo: Jetzt verhandeln zwei Augsburger in Berlin

Bisher vertrat Oberbürgermeister Kurt Gribl die Stadt Augsburg am GroKo-Verhandlungstisch in Berlin. Nun bekommt er Unterstützung vom CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich. Von Michael Hörmann

In Berlin verhandeln gegenwärtig Union und SPD über die Bildung einer Koalition. Bislang war Augsburg mit einem Vertreter daran beteiligt: Oberbürgermeister Kurt Gribl war bereits an den damaligen Jamaika-Sondierungen beteiligt, die allerdings scheiterten.

Danach saß er mit am Verhandlungstisch, um mit der SPD zu sondieren. Jetzt, da die Koalitionsgespräche laufen, kommt auch ein zweiter Augsburger CSU-Politiker noch ins Spiel: Der Bundesabgeordnete Volker Ullrich ist ebenfalls mit von der Partie.

Ullrich verhandelt in der Arbeitsgruppe Innen, Recht, Verbraucherschutz und Bürgerbeteiligung. Damit trägt er eine Mitverantwortung für viele Themen und Stellungen, die im Bereich des Innen- und Justizministeriums angesiedelt sind. CSU-Mann Ullrich sagt: "Es stellt eine große Verantwortung dar, mitwirken zu dürfen. Die Gewährleistung eines funktionierenden Rechtsstaats und die Innere Sicherheit gehören zu den Kernaufgaben des Staates. Hier werden die wichtigen Entscheidungen der nächsten vier Jahre getroffen."

Ullrich: Augsburg ist am GroKo-Verhandlungstisch "überproportional vertreten"

Ullrich sitzt in dieser Runde mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), dem bayerischen Justizminister Winfried Bausback (CSU) und dem bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Verhandlungstisch. Ullrich sagt zum Zusammenspiel mit Gribl: "Es ist kein schlechtes Zeichen für unsere Stadt, wenn bei wesentlichen Entscheidungen, die die Zukunft unseres Landes betreffen, zwei Vertreter Augsburgs direkt mitentscheiden können. Damit ist unsere Stadt sicherlich überproportional bei den Verhandlungen vertreten."

Gribl fuhr am Wochenende nach Berlin. Entgegen seinen ursprünglichen Plänen kehrte er doch nicht nach Augsburg zurück. Grund: Gribl sitzt jetzt sogar in einer weiteren Arbeitsgruppe. Aufgrund der engen Zeitvorgabe, in maximal einer Woche ein Verhandlungsergebnis zu präsentieren, ist der Oberbürgermeister weiterhin in seinen Arbeitsgruppen als Verhandlungsführer für die CSU in der Pflicht, heißt es. Diese Gruppen sind zum einen Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung sowie zum anderen Kommunen und ländlicher Raum.

Das sind die 15 Groko-Verhandler Selbstverständlich mit dabei ist Angela Merkel. Nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen will sie ihre zweite Chance nutzen, um eine stabile Regierung zu bilden. Foto: Kay Nietfeld, dpa (Archiv)

OB Gribl musste wegen GroKo-Verhandlungen seinen Berlin-Aufenthalt verlängern

Wann genau diese Woche der Rathauschef nach Augsburg zurückkehren wird, sei vom Verlauf der Verhandlungen abhängig, sagte am Montagmittag Richard Goerlich, Sprecher der Stadt. Goerlich sagt ferner: "Nach wie vor gilt, dass das Büro OB gut organisiert und der OB in alle relevanten Entscheidungen eingebunden ist und von Berlin aus steuert. Das Wochenende wurde für eine detaillierte Vorbereitung der Woche genutzt."

Der Augsburger Oberbürgermeister Gribl ist mittlerweile auch nicht mehr der einzige Kommunalpolitiker, der zum Verhandlungsteam der Koalitionäre in der Hauptstadt Berlin gehört. Die SPD hat dazu die Oberbürgermeister Ulrich Maly (Nürnberg), Frank Baranowski (Gelsenkirchen), Frank Mentrup (Karlsruhe), Michael Müller (Berlin) und Michael Ebling (Mainz) berufen.

