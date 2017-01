2017-01-28 16:03:05.0

Landkreis Augsburg Großangelegte Vermisstensuche am Ilsesee

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem seit Freitag vermissten 48-jährigen Augsburger. Er war nach der Arbeit nicht mehr nach Hause gekommen.

Seit Freitagabend gilt ein 48 Jahre alter Mann aus dem Augsburger Stadtteil Haunstetten als vermisst. Sein Auto wurde laut Polizei in der Nähe des Ilsesees in Königsbrunn gefunden. Am Samstagnachmittag suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten. Es waren neben zahlreichen Polizisten auch Taucher der Feuerwehr und Hundesuchstaffeln im Einsatz. Kurzzeitig wurde mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht, bislang jedoch ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 48-Jährige am Freitag von der Arbeit los, kam aber nie Zuhause an. Bisher ist noch unklar, ob dem Mann etwas zugestoßen ist. Die Suche dauert nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag noch an. ne