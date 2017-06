2017-06-26 06:35:00.0

Augsburg Großauftrag für Ariane-Raketen sichert Jobs bei MT Aerospace

Das Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace kann sich über einen Großauftrag freuen. Es geht um 170 Millionen Euro für Entwicklung von Ariane-6-Bauteilen. Das sichert Jobs. Von Andrea Wenzel

Das Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace AG hat mit Airbus Safran Launchers einen Vertrag über die Entwicklung wesentlicher Tank- und Struktur-Bauteile für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 abgeschlossen. Der Auftrag beinhaltet alle erforderlichen Entwicklungsarbeiten im Bereich „Tanks und Strukturen“ bis zum geplanten Erstflug der Rakete im Jahr 2020 sowie den Aufbau von Produktionskapazitäten für bis zu zwölf Raketen im Jahr. Das Volumen hierfür beträgt 170 Millionen Euro, teilt MT Aerospace mit.

Gemeinsam mit Airbus Safran Launchers, die ab Juli 2017 zur Ariane Group gehören werden, ist MT Aerospace im Wesentlichen für die Treibstofftanks und metallische Strukturbauteile verantwortlich. Am Standort in Augsburg werden nach Unternehmensangaben durch den Auftrag hochqualifizierte Arbeitsplätze sowie die Fortführung der Ariane-5-Fertigung gesichert. Die ersten Bauteile der Treibstofftanks werden bereits in Augsburg gefertigt. Sie sollen Ende des Jahres an die Ariane Group geliefert werden. Ab 2018 soll dann die Auslieferung der Bauteile für den Erstflug erfolgen.