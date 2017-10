2017-10-26 11:01:00.0

Augsburg Großbaustelle Schule

In den nächsten Jahren stehen in Oberhausen und der Stadtmitte weitere Millionen-Bauprojekte an. Wann Turnhalle und Mensa am Roten Tor in Betrieb gehen. Von Andrea Baumann

Mit fast zehn Millionen Euro schlug die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Kriegshaber zu Buche. Aktuell bringt die Stadt die mehr als 100 Jahre alte Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee auf Vordermann. Die auf rund neun Millionen Euro veranschlagte Modernisierung soll 2019 abgeschlossen sein. Baufirmen werden in den nächsten Jahren weiterhin viel an Bildungsstätten im Augsburger Nordwesten und in der Innenstadt zu tun bekommen, denn es stehen die nächsten Mammutprojekte an. Ein Überblick:

Löweneck-Grund- undMittelschule: Brandschutz, Statik, sicherheitstechnische Einrichtungen, Flure, Vernetzung, Beleuchtung, Sanitäranlagen – nur ein paar Punkte auf der Liste, weswegen die Stadt an dem1905 errichteten Gebäude„akuten Handlungsbedarf“ sieht. Vor knapp einem Jahr bekam die Bauverwaltung den Auftrag, den Sanierungsbedarf zu ermitteln. Jetzt gibt es eine grobe Kostenschätzung: 13,5 Millionen Euro. Bildungsreferent Hermann Köhler warnt davor, dieses Zahlen auf die Goldwaage zu legen. Ebenso müsse noch geklärt werden, welches Förderprogramm hier greifen könne. Denn es läuft außerhalb des bereits verplanten 100-Millionen-Pakets in Kooperation mit dem Freistaat. Ein erster Zeitplan: Die Stadt will die Ausschreibung und die Förderanträge bis September 2018 fertigstellen und voraussichtlich 2019 mit den Sanierungsarbeiten in der Löweneck-Schule beginnen.

Werner-Egk-Grundschule Mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Turnhalle ist für Kinder und Lehrkräfte der Schule im Zentrum des alten Oberhausens ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Um die Bildungsstätte für den Ganztagsbetrieb zu rüsten, wird auf dem Außengelände demnächst eine Mensa gebaut, die im September 2018 in Betrieb gehen soll.

Rund drei Millionen Euro

Laut Köhler werde der Neubau unter einen „Finger“ des Erweiterungsbaus, der derzeit als überdachter Pausenhof dient, wie eine Schublade eingeschoben. Gesamtkosten: rund drei Millionen Euro. Damit die Kinder auch künftig bei Regen draußen ihre Pause verbringen können, werde eine neue Überdachung geschaffen.

Dieses Projekt war Auslöser, das Brandschutzkonzept für die gesamte Schule an aktuelle Anforderungen anzupassen. Beim Brandschutz herrscht ebenso Nachbesserungsbedarf wie bei der Statik. Denn im Treppenhaus des aus dem Jahr 1892stammenden Altbaus stellten Fachleute Risse fest, weswegen die Treppen eine Notabstützung erhielten. Fassade, Fenster, Sanitäranlagen müssen ebenso modernisiert werden wie Böden und Beleuchtung. Ein feuchter Keller und ein teilweise undichtes Dach sind die nächsten Punkte auf der Mängelliste. Insgesamt schätzt die Stadt die Sanierungskosten auf rund sechs Millionen Euro. Angestrebt wird ein Baubeginn im Jahr 2020.

Feuchter Keller muss auf Vordermann gebracht werden

St.-Anna-Grundschule Auch dieses vor 144 Jahren erbaute Schulhaus ist in die Jahre gekommen. Zunächst standen hier die Themen Brandschutz und Elektrik ganz oben auf der Prioritätenlisten. Nach Baubegehungen steht fest, dass an und in dem denkmalgeschützten Gebäude weiterer Handlungsbedarf besteht. Auch hier mussten die Treppen bereits notabgestützt werden, Dachbalken sind marode und brüchig. Die Fassade braucht eine Schönheitskur, die Fenster müssen erneuert werden. Damit die Räume für die Mittagsbetreuung im Keller weiterhin genutzt werden können, muss der feuchte Keller auf Vordermann gebracht werden. Internetanschluss und ein Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung sind weitere Punkte der Modernisierung, die laut Stadt mit ungefähr fünf Millionen Euro zu Buche schlagen wird. Als Baubeginn wird 2021 angepeilt.

Grundschule Vor dem Roten Tor Dass an der Schule gegenüber der Freilichtbühne gebaut wird, ist schon von Weitem sichtbar: Neben einer Turnhalle entsteht eine Mensa für den Ganztagsbetrieb. Schulreferent Hermann Köhler rechnet mit einer Fertigstellung im Oktober 2018. Neben dem Bildungs- hat sich auch der Hochbauausschuss mit dem Vorhaben befasst. Der Grund: Kostensteigerungen. Nach den neuesten Berechnungen kosten Einfachturnhalle, Pausenhalle und Mensa insgesamt 6,5 Millionen Euro. Das ist nicht die erste Anpassung. Bei den ersten Stadtratsbeschlüssen 2013 für dieses Projekt standen noch 4,4 Millionen Euro im Raum.