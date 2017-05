2017-05-16 08:45:26.0

Augsburg Großeinsatz am Strafjustizzentrum: Person springt aus drittem Stock

Großeinsatz am Dienstagvormittag am Augsburger Strafjustizzentrum: Nach ersten Angaben ist dort eine Person aus dem dritten Stock in das Foyer gesprungen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr am Strafjustizzentrum in der Gögginger Straße in Augsburg. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, sprang eine Person aus dem dritten Stock des Justizgebäudes in das Foyer des Gebäudes. Wie es dazu kam, war zunächst ebenso wenig bekannt wie die Identität der Person und ihr Gesundheitszustand.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Der Teil des Foyers, in dem sich der Vorfall abspielte, wurde abgesperrt. Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams kümmerten sich um mehrere Schüler, die während des Vorfalls im Strafjustizzentrum waren.

