Augsburg Großeinsatz in Augsburg: Person aus Stadtbach geholt

In Augsburg ist am Samstagabend eine Person im Stadtbach getrieben. Rettungskräfte konnten sie im Rahmen eines Großeinsatzes finden, bergen und ins Krankenhaus bringen.

Einsatzkräfte haben am Samstagabend eine Person aus dem Augsburger Stadtbach geholt. Die Person war im Rahmen eines Großeinsatzes in der Augsburger Innenstadt gesucht und schließlich "in der Nähe eines Wehrs" gefunden worden, wie es aus der Einsatzzentrale der Polizei heißt.

Die Person wurde laut Polizei geborgen und ins Klinikum gebracht. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand konnte die Polizei am Samstagabend noch nicht machen. Dies soll auch erst geschehen, wenn die Angehörigen informiert worden sind. Auch am Sonntagmorgen wurden zunächst keine weiteren Details bekannt.

Gegen 21.30 Uhr abends war die Kriminalpolizei vor Ort, um die genauen Umstände zu klären. Ausgelöst wurde der Großeinsatz durch eine Meldung an die Einsatzzentrale der Polizei. AZ