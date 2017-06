2017-06-28 14:56:33.0

Jubiläum Großer Einsatz für den Bundespräsidenten

Mehrere hundert Gäste, unter ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, kamen zum großen Festakt. Mit einem Großeinsatz sorgte die Polizei für Sicherheit. Von Jörg Heinzle und Jan Kandzora

Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß – schon am Mittwochmorgen stehen die ersten Streifenwagen der Polizei vor der Synagoge in der Halderstraße. Die Zugänge zu dem Areal des jüdischen Gotteshauses werden streng kontrolliert, im Inneren sucht die Polizei alles ab, auch mit Sprengstoffhunden. Der Grund für den großen Einsatz: Der Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Synagoge mit mehreren hundert Gästen – darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der erst seit gut 100 Tagen im Amt ist.

Die Stimmung unmittelbar vor seiner Ankunft: angespannt. Bei den Polizisten und den Sicherheitsleuten, aber auch bei den Besuchern, die vor der Synagoge warten. „Ob er noch kommt?“, fragt eine Frau, die auf dem Gehsteig vor der Sparkasse wartet. Es ist 18.50 Uhr. Die Polizei sperrt den Eingang der Synagoge nun großräumiger ab. Die Straßenbahnen, die sonst direkt vor der Synagoge vorbei fahren, stehen jetzt still. Eine Minute später fährt die Wagenkolonne des Bundespräsidenten vom Königsplatz aus in die Halderstraße ein. Vorneweg ein Keil aus drei Polizeimotorrädern, dahinter ein Streifwagen, dann die Kolonne aus dunklen Limousinen.

Kein volksnaher Besuch

Als Frank Walter Steinmeier aus dem Wagen steigt, klatschen einige der Zuschauer spontan. Sie stehen auf der anderen Straßenseite. Näher dürfen sie nicht ran. Es ist kein volksnaher Besuch an diesem Mittwochabend. Der Präsident schüttelt einige Hände – unter anderem von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und Vertretern der israelitischen Kultusgemeinde, dann verschwindet er rasch durch den Eingang. Josef Strzegowski, der Sprecher der Gemeinde, hatte bereits im Vorfeld gesagt, es sei eine „große Ehre“, dass das Staatsoberhaupt den Festakt besucht. Der hohe Besuch hatte die Gemeinde und die Polizei aber auch vor große Herausforderungen in puncto Sicherheit gestellt.

Bundespräsident Steinmeier besucht Augsburger...

Nach Informationen unserer Redaktion bewacht an diesem Mittwoch eine dreistellige Zahl von Polizeibeamten die Veranstaltung – darunter viele zivil gekleidete Kräfte und Sicherheitsbeamte von Bundes-und Landeskriminalamt. Auf dem Hochhaus der Stadtsparkasse postieren sich Beamte. Im Parkhaus gegenüber der Synagoge stehen in jeder Etage Polizisten, mit Maschinenpistolen bewaffnet. Bis zum Abend, als die rund 700 Gäste eintreffen und der Festakt beginnt, verläuft aber alles reibungslos. Ein Mann, der offenbar die Veranstaltung stören will, wird von den Polizeibeamten vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Busse, Trams und Autos im Stau

Zutritt zum Festakt bekommt nur, wer eine Einladung dabei hat. Von einer Polizeieskorte geschützt fahren unter anderem der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und der israelische Botschafter Yakov Hadas-Handelsman vor. Der Hausmeister eines nahe gelegenen Gebäudes steht auf der Straße und staunt. „Was für ein Aufwand“, sagt er. Der Einsatz ist für die Polizisten eine doppelte Herausforderung: Zum einen sind es die hochrangigen Besucher, die geschützt werden müssen. Zum anderen gelten jüdische Einrichtungen auch als mögliches Ziel von Terrorattacken. Die Verkehrslage in Bahnhofsnähe ist unmittelbar vor der Ankunft des Bundespräsidenten schwierig. Von der Synagoge bis zum Fuggerstadt-Center stauen sich Straßenbahnen, Busse und Autos. Verkehrsteilnehmer müssen Geduld haben.

